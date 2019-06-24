逾7成國人支持反送中 蘇揆：一國兩制失敗

2019-06-24 21:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕200萬港人上街「反送中」，1份民調顯示7成台灣人支持港人，行政院長蘇貞昌表示，台灣是個主權獨立的國家，中國為了要併吞台灣，才會發明所謂一國兩制，但香港一國兩制至今才幾年，卻完全改變，而且還要「送中」，甚至由便衣挾持香港人至中國問案審判。

蘇貞昌表示，中國拿回香港時，大聲向全世界、向香港的人民保證「一國兩制50年不變，馬照跑、舞照跳，現在才幾年，就完全改變，不但改變，而且還要送中，就是過去用便衣人員挾持香港人去中國問案審判，說要抓誰就抓誰，送誰就送誰，香港人人自危，連轉機經過香港，都沒有安全感。

蘇貞昌說，香港人才不到700萬，卻有200萬人走上街頭，就可以看出來一國兩制的大失敗，也看到香港民眾已經面臨最後的關頭。

蘇貞昌說，台灣看今日的香港更要警惕，能有這麼好的自由民主、民選的政府，是多麼不簡單，更要用盡一切的力量守護台灣，絕不能讓所謂的一國兩制台灣方案實現，但我們還有人跟他唱和，有人去那裡聽訓，有人還為他做宣傳，這都是葬送台灣、把台灣送給習近平。

蘇貞昌說，台灣看到香港絕對要警惕，不要像香港那麼痛苦的走上街頭，一方面要守住台灣，一方面也給香港加油，在自由民主的台灣，希望香港也能守住自己的民主自由。

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