解伴唱機授權爭議修「著作權法」惹怒音樂人 蘇揆：中止修改

2019-06-24 18:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院民進黨團在立院臨時會提出「著作權法部分條文修正草案」，引發音樂人不滿，質疑修法為幫非法重製的侵權業者護航，公然讓「非法重製的侵權盜版伴唱機」就地合法；對此，行政院長蘇貞昌今日在臉書發文強調，經政院與黨團再三溝通後，決定中止修改「著作權法」。

據民進黨團所提草案，「著作權法」增訂第37條第6項第5款，提供公眾使用的非營利場所，為促進民眾身心健康目的，而重製著作於電腦伴唱機者，屬民事範圍，不屬於刑事責任。

另外增訂第69-1條，音樂著作經授權錄製成錄音著作滿6個月，欲利用該音樂著作重製於電腦伴唱機者，經申請著作權責機關許可強制授權，並給付使用報酬後，得利用該音樂著作另行重製及散布。

據了解，全台不少里民中心的電腦伴唱機有侵權疑慮，不少愛唱歌的中年婆婆媽媽們擔心唱歌會被取締開罰，所以希望民進黨幫忙修法解套，不料該「著作權法」修法草案內容，又引發音樂人更大不滿。

蘇揆指出，許多鄉親在里民中心、區民中心等公共場所用伴唱機唱歌，卻要擔心一不小心侵權受罰的狀況，這實在需要一個合理的方法來解決。為了解決鄉親的煩惱，民進黨立法院黨團提出修正「著作權法」，才能讓鄉親開心唱歌。

蘇揆提及，但音樂界朋友對於修法草案中，智財權的保障有疑慮，這幾天紛紛反應。聽了各界的意見，行政院跟黨團經過再三討論後，決定中止修改「著作權法」，重新強化溝通，釐清爭議與疑慮。

蘇揆表示，接下來負責的部會機關，會跟灌歌的廠商加強宣導，政府也會好好思考再溝通，拿出雙贏措施，讓大家放心歡唱，也保障音樂創作人的權利。

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