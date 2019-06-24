第1次追加減預算僅刪8000萬 中市府︰民眾期待建設

2019-06-24 18:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今日三讀通過今年度台中市第1次追加減預算案，僅刪除8000萬元，通過80億1006萬8000元。市府表示，預算將用在恢復老人健保補助、敬老愛心卡乘車、幼兒學前教育、托育補助等社福政策，以及各重大建設相關經費。市府表示，這些皆為民眾殷切期待的建設。

議會刪除追加預算8000萬元，包括台中市快捷巴士藍線CL03標機電系統工程仲裁判斷書之契約外金額4560萬4000元，其餘項目3439萬6000元，由市府自行調整。歲出共通過80億1006萬8000元，歲入通過72億9590萬1000元，歲入歲出差短7億1416萬7000元，全數以賒借收入彌平。

市府主計處表示，此次追加減預算主要配合中央補助、業務所需及依法應補列追加減預算等支出，其中，重大項目包括恢復老人健保補助7億2882萬6000元，以及中低收入老人生活津貼、低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、經濟弱勢兒童及少年生活扶助5億5870萬元、敬老愛心卡乘車及各項補助等社會福利支出；另外還有幼兒學前教育補助8億5000萬元、學校裝設冷氣設備5000萬元等教育文化支出。

重大建設則包括電動大客車新闢路線補助5億6738萬2000元、東區大智路新闢工程用地費3億3033萬元、改善高中學校實作環境1億1742萬6000元、南山截水溝橋樑改建5000萬元、巨蛋體育館興建工程建築規劃設計建造及專案管理費用1300萬元及公有零售市場耐震能力詳細評估計畫3840萬2000元等。

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