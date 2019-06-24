前朝「安家固園」專案 內政部槓張善政︰早已轉型

2019-06-24 18:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕有意參與總統大選的前行政院長張善政昨日在臉書直播時抨擊，他在105年批核的200億的安家固園專案，是為讓地方政府申請建物補強健檢和土壤液化檢查，但蔡政府卻沒執行。不過，內政部今日下午發布新聞稿反批此計劃「華而不實」，因該計劃上路時適逢政府交替，政策倉促上路未有完整配套措施，且計畫中都更每年僅規畫執行15件，使重建無法走完最後一哩。

張善政昨日在臉書直播時，質疑民進黨政府未執行「安家固園」計畫，他想反過來問民進黨政府，該計劃可以去照顧所有縣市的老舊建築的健檢和補強，民進黨政府為什麼不做？難道不怕有一天又來了一個大地震，讓很多老舊建築損毀，造成人命的損傷嗎？

但內政部今日反擊表示，針對張善政105年4月核定的「安家固園計畫」，當時因計畫倉促上路，只侷限在補助老舊建物耐震評估補強及土壤液化潛勢區改善，缺乏可行配套措施，以致政策內容空泛，造成推動成效不彰。

內政部表示，政黨輪替後，107年已轉型為危老屋重建及都更2.0，提供容積獎勵、賦稅減免及融資協助等措施，並搭配建物快篩、耐震評估、階段性補強及重建等完整配套，以加速保障民眾居住安全。

內政部表示，為加速改善國內老舊建物安全，經全盤檢討後，自107年起將「安家固園計畫」轉型以「都市危險及老舊建築物加速重建條例」為主軸，並推出「107年建築物耐震重建輔導試辦計畫」（行政院107年1月2日核定） 與「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108-110年）」（行政院107年12月4日核定） 2項計畫，透過容積獎勵、賦稅減免及融資協助等措施，並搭配建物快篩、耐震評估、階段性補強及重建都更等完整配套，改善建築結構安全，另土壤液化措施則回歸經濟部持續辦理，以更全面的作法保障民眾生命財產安全。

內政部強調，為鼓勵民眾申請建物耐震能力評估，內政部也已將耐震初評提高至每棟補助1萬2000元至1萬5000元，積極協助民眾改善居住品質，使居住安全獲得周延的保障。民眾若有相關問題，可電洽內政部1996全國服務熱線，或各地方政府1999服務熱線。

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