蘇貞昌談游盈隆退黨：愛台灣力量分裂 中國最高興
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行政院長蘇貞昌（中）今天下午至行政院農委會家畜衛生試驗所國家動物傳染病檢驗實驗室。（記者陳心瑜攝）

行政院長蘇貞昌（中）今天下午至行政院農委會家畜衛生試驗所國家動物傳染病檢驗實驗室。（記者陳心瑜攝）

2019-06-24 18:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣民意基金會董事長游盈隆昨天宣布退出民進黨，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，游盈隆是很有個性的人，也很關心台灣，但他還是要鼓勵游教授和所有關心台灣的人，團結守護台灣是最重要的，如果愛台灣、守護台灣的力量還分裂，那中國最高興。

蘇貞昌說，香港人為了守護已經打折扣的民主，兩百萬人辛辛苦苦走上街頭，台灣人更要珍惜現在已經有的民主自由。

蘇貞昌表示，如果愛台灣守護的力量如果還分裂，中國會很高興，如果不能守護現在的執政機會，台灣將面臨一國兩制度台灣方案，屆時就會有很多人替習近平開路、替他講話，何況昨天623遊行許多人走上街頭，就知道團結守護台灣是最重要的。

而台灣民意基金會今天公布民調，5成2民眾滿意蘇內閣表現，蘇貞昌說，行政院長是最耗損的行業，他從上任第一天就防止非洲豬瘟病毒入侵，幸好做得好，不然今年端午節就沒有肉粽吃，而他所做的每一件事，都是從全體國人的需要，希望做到福國利民，如果能得到民眾肯定，那是團隊努力的成果，他會繼續努力。

蘇貞昌也說，民調也可以看出蔡英文總統一直從各方面所希望能做到的事情，漸漸地看到成績，希望民眾給蔡總統鼓勵，給她多一點時間，一定會看到更好的成績。

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