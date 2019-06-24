蘇貞昌談游盈隆退黨：愛台灣力量分裂 中國最高興

2019-06-24 18:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣民意基金會董事長游盈隆昨天宣布退出民進黨，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，游盈隆是很有個性的人，也很關心台灣，但他還是要鼓勵游教授和所有關心台灣的人，團結守護台灣是最重要的，如果愛台灣、守護台灣的力量還分裂，那中國最高興。

蘇貞昌說，香港人為了守護已經打折扣的民主，兩百萬人辛辛苦苦走上街頭，台灣人更要珍惜現在已經有的民主自由。

蘇貞昌表示，如果愛台灣守護的力量如果還分裂，中國會很高興，如果不能守護現在的執政機會，台灣將面臨一國兩制度台灣方案，屆時就會有很多人替習近平開路、替他講話，何況昨天623遊行許多人走上街頭，就知道團結守護台灣是最重要的。

而台灣民意基金會今天公布民調，5成2民眾滿意蘇內閣表現，蘇貞昌說，行政院長是最耗損的行業，他從上任第一天就防止非洲豬瘟病毒入侵，幸好做得好，不然今年端午節就沒有肉粽吃，而他所做的每一件事，都是從全體國人的需要，希望做到福國利民，如果能得到民眾肯定，那是團隊努力的成果，他會繼續努力。

蘇貞昌也說，民調也可以看出蔡英文總統一直從各方面所希望能做到的事情，漸漸地看到成績，希望民眾給蔡總統鼓勵，給她多一點時間，一定會看到更好的成績。

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