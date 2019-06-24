蔡正元重提中影土地案！ 促郭台銘解決「差價」24億

2019-06-24 17:01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選內戰開打，前國民黨立委蔡正元今在臉書上發表給前鴻海董事長郭台銘公開信，信中提及國民黨因中影土地控告郭台銘胞弟、中影董事長郭台強，聲索24億元，至今還是要不到，郭台銘要當國民黨的總統候選人，對這筆錢的解決，不能裝聾作啞。

曾為中影董事長的蔡正元今在臉書發表給郭台銘的第一封公開信，重提中影案。蔡正元表示，郭董是有能力做事的人物，應該也能理解他說的事，國民黨在很困難時，他安排一些人來接手中影，其中包括郭台銘的弟弟郭台強。

蔡正元說，當時時間急迫，中影龐大房地產都低價計算，如中影文化城的土地，每坪土地只「作價」21萬元，為了避免賤賣黨產，契約上載明「市價」和「作價」之間的「差價」要再補價給國民黨，如果「市價」每坪超過121萬元，「差價」就是每坪100萬元，文化城土地共1萬2千坪「差價」就是120億元。

蔡正元指出，但國民黨至今拿不到任一毛錢的「差價」，因爲國民黨當時主事者包括中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清兩人親口對郭台強說，不會向郭台強要這筆「差價」，國民黨的財產也就被蒸發了，郭台強也就不必依契約程序支付這筆「差價」，法院也樂得輕鬆讓國民黨的錢煙消雲散。

蔡正元強調，後來的國民黨主事者被他逼迫去控告郭台強，也只敢聲索24億元，但至今還是要不到。郭台銘作爲郭台強的大哥，當然不必管弟弟的買賣生意，但是郭台銘要當國民黨的總統候選人，對這筆錢的解決就不能裝聾作啞，也沒有不予置評或再瞭解看看的空間。

蔡正元還表示，否則郭家是這樣賺錢的疑問就會成為重大的選戰議題，而至於張哲琛和汪海清與郭台強之間有什麼「貓膩」，更會成為難以啟齒的話題。

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