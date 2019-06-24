藍營議員提盧秀燕不被趕出議場撇步 綠轟自我閹割

2019-06-24 16:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕日前被民進黨市議員在總質詢時趕出議場，創下台中市議會首例。由於當天大會主席也是民進黨議員，國民黨市議員李麗華今天提出臨時動議，建議議長、副議長在總質詢期間盡量到場，若無法到場，也不應讓民進黨議員擔任主席。這番話遭到民進黨議員痛批「議員自我閹割」，並不斷回嗆議會變成「議事局」。

李麗華表示，議員應在議事殿堂理性探討市政，才不負選民的托負，但民進黨議員日前把市長及市府團隊逐出議場，議員不質詢，不做該做的事，等於是浪費公帑。

李麗華也說，當天是民進黨議員謝明源擔任主席，造成市府團隊被請出去，反觀高雄市議會總質詢期間，議長從頭到尾坐鎮在議場，因此建議未來總質詢時主席應由議長或副議長擔任，如果兩人無法到場，也不應讓民進黨議員擔任主席，避免綠營「為反對而反對」，再次發生羞辱市府官員的情況。

李麗華也說，未來若有官員再被議員趕出場，那麼該位官員就不必再進入議事場接受議員質詢。

民進黨議員賴佳微立即回嗆李麗華「議員自我閹割」，她與議員林祈烽丶林德宇等人也不斷高喊「議事局」，並說「民調最後一名團隊為什麼不能趕出去」。

由於雙方互嗆，現場混亂，主席張清照宣布休息，國民黨議員陳成添則出面打圓場，並表示，以後總質詢就請議長、副議長當主席，藍綠議員都不要主持。

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