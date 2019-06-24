差異點曝光！ 反紅媒VS韓國瑜台中造勢 一張圖高下立判

2019-06-24 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕上週末連續兩場大造勢活動，22日為高雄市長韓國瑜的台中大造勢，23日則是凱道「反紅媒大遊行」，兩場活動都吸引上萬民眾參與。對此，有網友整理出這兩場大型活動的特色，讓大家用一張圖看出兩者差異點！

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌昨（23日）在凱道舉辦「623反親中媒體大遊行」，雖然天公不做美大雨不斷，但仍澆不熄民眾的熱情，數萬人將凱道塞得滿滿。但就在前一天，韓國瑜支持者也在台中舉辦造勢大會，主辦單位宣稱現場湧進20萬人，韓粉還自誇現場不留垃圾，但實際上卻是垃圾遍地，「漫出來」並散發酸腐惡臭，更令人傻眼的是，現場竟還留下兩坨糞便。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」製作一張圖並列出6項指標來對比兩場活動的差異點。623的反紅媒遊行，是為了「反對親中」媒體，而韓國瑜的台中造勢，卻是為「支持親中」的韓國瑜當總統。在交通方式方面，台北場「反紅媒」的民眾多數以捷運抵達，沒有便當、現場沒有椅子，大家還會主動收拾垃圾，但韓國瑜的台中造勢，現場有遊覽車、便當、椅子，甚至散場後留下垃圾和排泄物。

而韓國瑜造勢場唯一勝出的地方，就是媒體宣稱有「20萬人」的「人數」，遠遠超過台北場的反紅媒遊行「2萬人」。對此，網友紛紛留言，「至少23日參加人員不會去台大醫院騷擾病人」、「不要指望草包水準會多好」、「反紅媒的白衫軍，清一色的志願軍&義勇兵，水準實在是差太多了」。

還有網友暗諷，「623反紅媒真的沒辦法跟韓國瑜台中造勢比好嗎？光年齡層，韓粉就贏你們太多了！」、「我要替韓粉說句公道話，韓粉只是捨不得離開現場，錯了嗎？」。

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