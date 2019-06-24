台歐盟性平活動今登場 政院：共同推動亞洲性別平權

2019-06-24 15:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家後，今年有高達9個國家政府官員來台參加「台歐盟性別平權與人權系列活動」，其中「性別主流化工作坊」培訓課程今日在台北登場；行政院政委羅秉成致詞表示，今年性別主流化對台灣的意義又前進一步，台灣同性婚姻合法，將平等尊重的思維擴散到社會每個角落，讓大眾能包容彼此、尊重差異。

羅秉成指出，我國在推動性別主流化政策方面，已建立許多良好基礎，中央、地方政府均設立性別平等推動機制，推動性別影響評估制度，讓政府的重大計畫與法案具有性別觀點。

行政院性別平等處也表示，性別平等與人權是普世價值，為建立亞洲地區推動性別平等的區域合作網絡，我國與歐盟在今年展開為期3年的「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」系列活動，其中「性別主流化工作坊」於6月24日至26日在台北公務人力發展學院舉行。

今日活動由行政院政委羅秉成、歐洲經貿辦事處處長馬澤璉、外交部次長謝武樵擔任開幕致詞貴賓。馬澤璉致詞表示，歐盟認為性別平等是基本權利之一，希望與台灣及亞太地區的夥伴有更多切磋交流及經驗分享，共同推動性別平等。外交部次長謝武樵提及，我國希望進一步擴大與歐盟，及亞洲地區雙邊與多邊合作，促進區域的性別平權。

據了解，工作坊由政院性平處、歐洲經貿辦事處、外交部共同主辦，有紐西蘭、澳洲、韓國、印尼、越南、寮國、泰國、菲律賓、馬來西亞等9個國家政府官員來台共襄盛舉，並就性別主流化策略、推動機制進行交流。

政院性平處指出，工作坊除安排專題講座外，亦分成「性別機制與意識培力」、「性別預算」、「性別統計及分析」等3個分組進行經驗分享，以團隊合作方式，聚焦如何運用性別主流化策略處理性別議題。期待透過與新南向國家及韓國的交流，建立性別平等跨國合作網絡，共同推動亞洲地區性別平權。

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