反紅媒遊行凝聚年輕人力量 彰化綠營：台灣還有救

2019-06-24 14:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕網路紅人館長陳之漢昨天（23日）與時代力量立委黃國昌，在台北凱道舉辦「反紅媒大遊行」活動，成功凝聚年輕人討厭中國統戰台灣的力量，民進黨彰化縣4位立委提名參選人今天首度合體，他們慶幸因為年輕人的覺醒，願意主動站出來對抗中國「代言人」的紅色媒體，表示台灣還有救，年輕人寧要民主自由，也不要被專制鴨霸的中國政權滲透，失去台灣的主權。

民進黨彰化縣黨部今召開記者會，主委邱建富為明年立委選舉的4位立委參選人陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月披掛彩帶宣示出征，也讓4人同框表達對反紅媒大遊行的心得與感動。

會中，陳秀寳、黃秀芳、洪宗熠、陳素月各把寫著「九二共識」、「一國兩制」、「統戰利誘」、「紅色媒體」的看板反過來，象徵沒有九二共識， 也不要一國兩制，更拒絕統戰利誘，更反對紅媒，緊接逐一擊破看板，提醒台灣人民認清楚「民主不能當飯吃」的詐騙集團是現在進行式。

4位參選人異口同聲指出，從香港反送中到台北凱道反紅媒遊行活動，讓我們看到人民覺醒的力量已經集結，更讓我們感受到年輕人熱愛台灣的真誠。

陳素月說，明年1月11日總統與立委大選，是她參政以來未曾有過焦慮與憂慮，因為我們有一個虎視眈眈的惡鄰時刻覬覦要吃掉台灣，從香港反送中到台灣反紅媒遊行，讓人感受出中國的專制與不尊重人權，唯有在自由民主的制度下，人權和生命財產才能獲得保障。

洪宗熠說，去年5合1選舉假新聞充斥已嚴重混淆台灣的言論自由的民主價值，現在反親中媒體大遊行和連高中生對高雄市長韓國瑜溜之大吉的參政作為，都覺得相當不恰當，表示台灣人民真的覺醒了。

黃秀芳指出，2020是台灣能否確保台灣主權和自由民主的關鍵年，這一戰役希望人民想清楚，不要盲從，更不要被親中媒體的選舉語言蒙蔽。

陳秀寶指出，我們從台商在中國受到不平等待遇，以及香港反送中遊行，再到親中媒體大肆洗腦式進行不實報導，出賣台灣已引起年輕人反感，凸顯人權自由的普世價值實在彌足珍貴，年輕人已懂得珍惜。

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