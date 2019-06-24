大法官同意權公聽會》被嗆不敢得罪人 學者駁黃國昌：太看輕人

2019-06-24 12:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會今日舉行「立法院行使司法院大法官同意權全院委員會公聽會」，時代力量立委黃國昌大嗆，專家學者發言不具參考性，學界的人不喜歡得罪那些要當大法官的人，各位專家學者大可不必為微薄出席費出席；對此，出席學者反駁表示，黃國昌太看輕專家學者，不能接受這種發言。

政治大學法學院特聘教授姜世明表示，黃國昌委員今日發言對他個人而言，沒有這樣事情，黃太看輕專家學者，這幾年他應國民黨團和民進黨團來參加公聽會，是就事論事表示意見，沒有所謂前途的顧慮，超然客觀才是自己發言立場。

姜世明指出，公聽會應該還要再開一場，大法官被提名人過去所做個人意見表達，應該予以尊重，他自己與黃國昌以前是同事，但黃今天對學者這樣的說法，個人是不能接受。

律師黃帝穎則指出，台灣面對進步基本權要有思考，大法官對民主防衛機制也有想法，至於黃國昌委員所提及，審查時程太短問題，民間監督大法官聯盟確實有提出相同想法，若審查時程未來能更長，會更加完備。

針對國民黨立委所質疑，有大法官被提名人擔任過民進黨仲裁委員會的仲裁人，政黨色彩立場太過鮮明，黃帝穎表示，仲裁人不是黨職，更不是員工，那是外聘的專家學者，實務上民間公司的仲裁人，也不會是公司員工，這點不是問題。

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