反紅媒遭質疑沒拿國旗 館長霸氣：國民黨先強姦它了

2019-06-24 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢6月23日與時代力量立委黃國昌，共同舉辦「反紅媒大遊行」，事後開直播感謝社會力挺，卻被質疑「沒帶國旗」，陳之漢反嗆：「我們只是跟國民黨做一個區隔」、「國民黨先強姦它拿去用了嘛！」。

陳之漢在直播中指出，「還在講國旗，來，我問大家，為什麼一定要帶國旗才是愛國？」，他認為，「我們在國內啊！我為什麼要帶國旗才能愛國？」，且「你看看國民黨那麼多人拿國旗，但是他們是傾中欸，他們是共產黨還是國民黨我也分不清楚啊」。

陳之漢說：「我當然愛國啊，愛國一定要拿國旗嗎？我們只是跟國民黨做一個區隔而已啊！因為國民黨把國旗當作護身符啊」。他揣測國民黨心境：「我愛中華民國，我愛中華民國，心裡想的是，我要賣中華民國，我要賣中華民國，素不素（是不是）？」

陳之漢提到：「我們說中共是我們的敵人嘛，他們（國民黨）說中共是和平協議嘛，可以簽的嘛，請搞清楚狀況欸，國旗每個人都尊重，我也超級尊重國旗，國旗不代表任何的政黨，但是國民黨先強姦它拿去用了嘛，嘴巴講中華民國，拿著國旗，心中想著五星旗跟人民幣嘛，這大家都知道的嘛！」

陳之漢強調：「我跟你講啦，會愛國就愛國啦，不愛國就不愛國啦，不用整天他媽拿著國旗啦，就像你很愛你老婆啦，你不用整天拿你老婆相片在街上走吧？『我愛我老婆！』，整天手機開著，『我愛我老婆，我愛我老婆，各位看，我愛我老婆，這是我老婆，我愛我老婆，我愛我老婆』，神經病啊你。」

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法