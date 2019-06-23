90年來第一次！ 泛太平洋暨東南亞婦協在台舉辦

2019-06-23 13:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕三年一度的泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）年會，今年首次在台灣舉辦，包括11國會員國代表、斐濟前第一夫人Adi Koila Mara Nailatikau與馬來西亞議員Khairy bin Jamaluddin等嘉賓，約400人齊聚探討婦女經濟力、兩性平權與高齡社會等議題。總統蔡英文今也特別出席開幕典禮致詞，分享她作為女性總統「推動婦女賦權是重要使命」。

泛太平洋暨東南亞婦女協會（Pan-Pacific and Southeast Asia Women's Association, PPSEAWA）是美國芝加哥法學專家Jane Addams與一群泛太平洋暨東南亞地區婦女，於1928年夏威夷壇香山發起的跨國性婦女社團。PPSEAWA過去曾在夏威夷、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞與紐澳等多國舉辦，今年在台灣舉辦則是90年來第一次。

PPSEAWA是台灣在婦女議題方面參與的唯一一個聯合國轄下國際非政府組織（INGO）。PPSEAWA中華民國分會理事長陳淑珠今致詞表示，PPSEAWA是目前全球最大且最有影響力的婦女社團，這次成功爭取到主辦實屬不易，盼在艱困的國際社會處境下，讓國際社會看見台灣在婦女議題上的努力。

總統蔡英文今也特別出席開幕致詞，總統表示，這是分享台灣經驗、促進國際交流的重要時刻，如同此次年會主題是Life's Journey to Wellbeing，將針對人口高齡化討論各國因應作法。蔡總統分享，過去3年台灣推動長照2.0，最核心概念就是社區照護模式，讓長者在熟悉的地方得到最好的照顧，使用人數已大幅上升，全國涵蓋率達3成。

蔡總統也提及，台灣努力提升女性勞動力參與，鼓勵婦女實現自己的理想，實施彈性工時、也將二度就業婦女列入鼓勵雇用對象，而政府也提供創業諮詢課程與貸款，協助婦女創業。蔡總統說，身為一個女性總統，很希望把台灣作為婦女就業的最好典範，也將推動國內外婦女賦權視為重要使命，讓台灣能在世界上做出更多貢獻。

外交部NGO事務會執行長賴銘琪今受訪時說，這是PPSEAWA成立以來第一次在台舉辦，感謝台灣分會姊妹們的努力。賴銘琪強調，婦權運動與平權主義是跨越國界的，很希望透過這次在台灣舉行的大會，和各國繼續合作關係、並建立新的合作關係，一起努力提供更好的環境給下一代。

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