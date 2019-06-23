顏清標：爭取台中機場專用民航跑道 沒批評別人

2019-06-23 11:39

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標與高雄市長韓國瑜等座談，爭取台中國際機場擴建應使用國有土地而非拆除對面民宅，他強調，會中並沒有批評任何人，只是說從自己擔任立委就開始爭取台中機場專用民航機跑道，但歷任三個總統都沒有處理。

媒體報導顏清標昨與韓國瑜座談時表示，要讓敢說敢做，有說有做的市長出線，韓國瑜擔任過台北縣議員和3屆立委，「那個沒做過半項的人都當總統了，都有辦法」，希望大家讓韓國瑜出線，為大台中未來建設努力。

韓國瑜則感慨被抹黑，「連女兒都不是親生的」，台灣政壇很少像我這樣，被抹黑了2年半，2020年台灣弄不好就像鐵達尼號撞冰山，憂慮小孩的前途，希望將好的環境交給下一代，呼籲各地好朋友團結起來，2020年是台灣人決定未來的命運的重要機會。

顏清標今早接受媒體採訪時表示，在座談中並沒有批評任何人，只是強調他擔任立委時就爭取台中國際機場應有專用民航機跑道，但三任總統都不了了之，強調台中機場土地是桃園機場兩倍大，都是國有土地，要做不做而已，哪有那麼困難，若凡事都扯上環評，就什麼都不用做了。

顏清標說，爭取38.9億擴建台中機場，因為台中機場比花蓮及澎湖機場都小，能算國際機場嗎？但台中機場擴建應退縮使用國有土地，而不是拆除民宅。

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