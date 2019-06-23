彰化縣也「藍藍對峙」這場造勢菁英藍送溫暖給他…

2019-06-23 11:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕前立法院長王金平在6月6日宣布不參加國民黨總統黨內初選，要勤走基層，整合各地人脈資源後，今天下午他的造勢活動分別在彰化縣與雲林縣，其中，彰化縣將在彰化市成立王金平之友會，彰化縣長王惠美的副手、國民黨前南投縣黨部主委的副縣長洪榮章將出席，行動情義相挺，送溫暖給王金平。

國民黨初選分裂，「基層藍」和「菁英藍」相互對抗，高雄市長韓國瑜接連轟炸性各地造勢，全國農會理事長、前立委的彰化縣國民黨立委初選勝出的蕭景田，一路跟著韓國瑜打造勢戰，只要韓國瑜站上舞台旁邊就有蕭景田的身影，蕭景田選邊站明確，形同宣告彰化縣政壇陷入「藍藍對峙」的局面。

彰化縣王金平之友會預計今天下午1點30分在彰化市南郭國小禮堂登場，根據活動流程表的規劃，參加來賓除了王金平之友會會長白鴻森、彰化議會副議長許原龍之外，尚有縣長王惠美、前議長謝式穀、前縣長卓伯源、前縣長阮剛猛等人。

謝式穀一路支持王惠美，從鹿港鎮長轉戰立委補選又連任，再戰縣長成功，謝式穀是王惠美政治之路的貴人，謝式穀要支持的對象，王惠美就人情世故很難不跟隨。

不願具名的國民黨資深黨工說，政壇上，王惠美被視為王金平的人馬，謝式穀又是王惠美輔選大將、核心功臣，但政治現實，黨內初選廝殺激烈，選邊站就是表態，表態難免得罪人，王惠美行事謹慎、思慮周全，不太可能初選時刻就選邊站，在不得罪人的情況下，委由黨工出身的副手出席造勢活動，多少已盡到地主之誼。

上個月18日白鴻森才在彰化市向陽社區活動中心成立彰化市金平之友會，當時，王金平尚未宣布不參加黨內初選，事隔不到1個月，即便王金平已宣布不參加初選，白鴻森輔選行動仍照常進行，今天成立全縣金平之友會，力挺選總統、角逐大位已不言可諭。

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