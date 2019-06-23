小英回嗆韓國瑜：市長忙選總統 恐怕就是權力中毒

2019-06-23 10:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨大罵民進黨權力中毒症。蔡總統今天受訪表示，韓市長背負很多高雄市民期待，但現在看到市長忙於選總統、追求另一種權力，「恐怕就是他講的這個症頭吧」。

蔡總統今天出席「泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）第27屆國際年會開幕典禮」。

蔡總統會後接受媒體訪問，媒體問及韓國瑜昨在台中造勢大會罵民進黨權力中毒症，且對登革熱疫情幸災樂禍，蔡總統怎麼看？

蔡總統回答說，對於登革熱，無論哪裡有災情，政府一定在第一時間提供救災需要的資源和協助，不用懷疑我們對高雄市民的關注和關懷，「是毫無保留的」。總統強調，只要疫情有所需要，中央政府一定全力支持。

至於權力中毒症一說，蔡總統直言，韓市長背負很多高雄市民的期待，那高雄市長透過選舉取得權力，當然要替市民盡心盡力處理市政、照顧市民。蔡總統接著說，但我們看到現在的情況是，市長還忙於選總統、追求另一種權力，當現有權力沒有好好行使、又去追求另一個權力，「恐怕就是他講的這個權力中毒症吧」。

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