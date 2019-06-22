韓國瑜台中造勢有新口號 簡煥宗：用口號騙選票是他一貫技倆

2019-06-22 23:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國瑜在台中喊「拉進來、打出去」，並對中央全力開砲；高市議員簡煥宗直言，「用口號騙選票」是他一貫技倆，拿不出市政成績、只好怪東怪西，高市議員黃文益指出，中小企業經營問題不單只有金流，領導者若只是這種格局，恐怕會造成台灣金融風暴，他感覺韓國瑜為了總統大位中毒過深、簡直瘋了。

民進黨高市議員簡煥宗指出，用口號騙選票，是韓國瑜一貫選舉伎倆，他可能覺得這套很有用吧，也凸顯他沒做好相關功課與準備，就像他在高雄喊的人進來、貨出去，結果這半年高雄人口持續下降，他的自經區也講不出具體方向。

簡煥宗研判，高雄市長必須受檢驗，這對韓國瑜來說，可能是件痛苦的事，做不好會影響總統大選，因為民眾會以高雄市政當總統選舉參考依據。

民進黨高市議員黃文益表示，韓國瑜沒法拿出市政成績，就用負面選舉模式抹黑民進黨，先前登革熱疫情嚴重的那兩年，高雄市長並沒有要去選總統，而是全力救災，韓國瑜本身心不在高雄、只會怪罪中央，根本是泯滅良知作法。

黃文益更點出韓國瑜的拉進來口號，韓國瑜希望政府挺銀行、銀行挺中小企業，但中小企業遇到問題並非只有周轉不靈，而是有許多面向，如果領導者格局只是這樣，恐造成台灣金融風暴、掏空疑雲。

黃文益說，領導做不出成績、喊口號又不切實際，會害到國家整體經濟命脈，韓國瑜透過選舉煽動人心，提不出事政又搞對立，他為了總統大位中毒過深、簡直瘋了。

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