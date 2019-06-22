造勢前會鄉親 韓國瑜：2年半來一直被抹黑「快中風」

2019-06-22 18:35

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市長韓國瑜今天下午與夫人李佳芬，先後到立委顏寬恒沙鹿服務處拜會顏清標父子3人，並與在地鄉親座談「博感情」，據相關人員轉述，韓國瑜此行主要與鄉親合影留念，閒話家常，但談話中，他也不禁小小抱怨一下說，兩年半來一直被抹黑、快中風，這樣的人很少，鄉親聽了都忍不住哈哈大笑。

為了迎接高雄市長韓國瑜到來，顏家特別準備了500人份的芋頭米粉及竹筍湯等美食供韓粉享用， 韓國瑜與李佳芬先後乘車抵達現場，對於媒體提問一律未回應，隨即進入會議室與鄉親座談。

根據與會人員轉述，會中，韓國瑜主要就是和鄉親合影、博感情，還有吃芋頭米粉，並未多談政治，強調要說的都會在造勢晚會上說，但言談之間也小小抱怨一下，說自己被抹黑了2年半快中風，像他這種人很少。

顏清標屬台中市地方黑派，黑派前立委陳傑儒、郭榮振及台中市議員張滄沂也都到場。郭榮振說，是自發性前來，顏清標並未要求大家要支持韓國瑜，也未就此開過派系會議，會中只是講一般選舉的場面話；媒體詢問「是否有建議他先做好登革熱防疫再來？」郭榮振笑說，「這個他應該會去做吧」。

郭榮振說，他曾與韓國瑜在立法院同事過，很欣賞他的行事風格，黨內總統初選希望他能出線，但不能表現太明顯，希望國民黨能公平辦好初選，讓最有能力的人代表國民黨，為了台灣的未來，因為美、日太介入台灣的政治，「反送中」中看到美國的影響斧鑿斑斑，但記者反問其是否支持送中？他則說，香港的問題我們不去研究，只是反送中很像當年太陽花時，美國太過慫恿反對勢力。

台中市議員張滄沂則表示，全力支持韓國瑜選總統，因擔任民意代表20多年，沒見過地方首長這麼認真的，所以全力支持。

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