不顧高雄光頭日今天登場 韓國瑜跑去台中造勢…

2019-06-22 18:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕不顧為自己量身訂做的「高雄光頭日」今天登場，高雄市長韓國瑜選擇到台中參加韓粉造勢大會，儘管高雄市觀光局長潘恒旭鎮守現場，與會民眾沒看到市長跟光頭們走秀，覺得好失望，活動也相形失色。

高雄市觀光局積極推動觀光活動，今天在南華商圈舉辦「高雄光頭日」，觀光局長潘恒旭更擔綱理髮師，為民眾示範剃頭，響應捐髮做愛心，現場也安排了知名歌手光頭偉LIVE演唱、光頭彩繪婚紗走秀及時尚調酒秀，場面頗熱絡。

活動也吸引本地、外地光頭報名參加「光頭時尚模特兒選拔賽」，觀光局則邀請東方設計大學、實踐大學專業領域老師擔任評審，希望能挑選出令人驚豔的作品；高雄醫學院也在現場設立宣導癌症關懷服務的公益宣傳攤位，讓更多參與民眾給予癌友關懷照顧及支持。

潘恒旭說，南華商圈早期是高雄著名商圈之一，主要是潮流服飾皮件、女性衣物居多，是個物美價廉、又可享受議價樂趣的好去處，且融合許多在地傳統美食及夜市攤商，可提供遊客更多元的消費選擇，自5月中宣布舉辦光頭日活動後，當地商家業績拉抬約3成，未來會與經發局合作，引進新住民、原住民的風格，協助商圈擴展商機。

今天主軸活動原本安排光頭們走秀，結果韓國瑜卻跑去台中參加韓粉造勢，讓不少民眾失望。

為了振興南華商圈，觀光局在現場設立12個光頭造型立牌供民眾合照，只要於活動現場拍照搜集10個可愛光頭，即可至商圈自治會辦公室兌換專屬好禮（活動期間至7月22日止），另外主題拍照牆將會延續至6月29日，歡迎民眾前來拍照打卡分享。

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