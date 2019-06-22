出關！賴清德今將台南會粉絲 幕僚：跟黨中央保持聯絡

2019-06-22 14:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德雖然在民進黨總統初選中落敗，仍是綠營人氣王，初選過後都未有公開行程的他，今天將在台南公開露面，參加廣播電台粉絲見面會，子弟兵也都將出席。對於這場活動被外界視為賴清德「復出暖身」，賴清德幕僚、前農委會副主委李退之受訪表示，賴清德希望能感謝支持者，與黨中央也都有保持聯絡。

賴清德在初選落敗後，持續進行謝票，不過都未有公開活動，臉書也停留在週四的「尋人活動」。而與賴友好的台南地方廣播電台「台灣羚聲」在臉書放上活動預告，向粉絲預告將有神秘嘉賓到場，據悉就是賴清德。

李退之表示，這個行程是本來就有規劃的，不管初選輸贏，賴清德都會出席，要感謝大家對賴的支持。

而蔡總統最近正在積極與各派系見面進行整合，李退之也坦言，在初選時，賴清德的團隊相對弱勢、缺乏資源，支持者也累積不少委屈，必須要高度的包容處理，絕對不能只把不滿的聲音交給賴清德一人處理。

被問到賴清德這兩日出現在台北，是否與民進黨主席卓榮泰見面，李退之則說，現在整個黨要轉為作戰團隊，會看黨要怎麼安排，與黨中央一直都有保持聯絡。

是否與賴總統進行「蔡賴會」？李退之表示，有很多管道，會找適當時機處理。

而國民黨的初選開始白熱化，郭台銘急起直追韓國瑜，一名賴清德幕僚也表示，情勢都在變化，郭台銘這幾天的布局，都展現可敬對手高度，國民黨對手底定前，要怎麼團結基本盤、爭取中間選民，都是整個民進黨需要去面對的，「要把什麼人放在什麼位子，才能發揮戰略目標。」

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