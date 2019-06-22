與東縣府交流 柯P忙開池上便當、稱不認識北市局處主管

2019-06-22 14:46

［記者黃明堂／台東報導］台北市政府今天中午與台東縣政府進行縣市交流會，市長柯文哲一坐下，見到池上便當，二話不說就打開，引起大笑，台東縣府請他介紹市政府首長，柯楞住神回：「我都不認識，你們自我介紹」。

柯文哲率市府一級首長到台東進行縣市交流，他的夫人陳佩琪也隨同參訪。首站到鹿野熱氣球飛行學校後，轉往東海岸富山漁業資源保育區，由台東縣府農業處長許瑞貴、漁業科長陳文泰介紹20年來禁漁、復育、引魚到發展觀光的過程。

柯文哲及陳佩琪捲起褲管，走過沙灘，再踏上海中步道，親睹腳邊就有大量魚群，驚呼：「這個魚太過分了，都不怕人」，連說了好幾次「魚」太過分。

走回沙灘，岸上遊客見到柯文哲，頻頻大喊「總統好」！柯連連揮手說「嘜鬧啦！嘜搭我害啦！」他到岸上的廟拜拜後，掏出一張千元大鈔塞進香油錢箱。

廟前小販見到他，高興的拿來整顆椰子給他，但不是給他喝，是請他簽名，還有人拿帽子、紙杯，都來者不拒，來自中國的遊客也紛紛求簽名合照，直說市長很親民。

中午抵台東創客園區與台東縣政府進行縣市首長交流會，現場桌上早備好池上便當，柯文哲一坐下，第一個動作就是開便當，司儀請他介紹台北市府的一級主管，柯文哲拿起麥克風，望向他的局處主管說「我都不認識你們，自我介紹」。

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