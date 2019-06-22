模範生嗆韓國瑜遭韓粉說教 黃捷：勿用權威限制孩子自主

2019-06-22 15:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市某國中模範生與高雄市長韓國瑜合照時，當面質疑他選總統太可笑，事後被韓粉質疑沒禮貌、還對學生發10點說教信；時代力量高市議員黃捷認為，學習是要培養獨立思考和判斷能力，大人不該用權威、控制方式限制孩子的自主性。

黃捷指出，最近參加許多學校畢業典禮，在典禮上有機會給學生勉勵，他希望每一次透過簡短致詞，能以鼓勵自我追求、培養獨立思考來代替說教。

黃捷強調，一向認為老師教的不一定要照單全收、學校校訓也不必一輩子記得，可以反對、可以批判，更重要的是活出自我，找到自己喜歡的事物、為自己的言論和行為負責。

她提及前幾天有位學生、利用與市長面對面機會當面表達自己想法，很多人覺得他「沒有禮貌」，甚至盛傳一篇給學生的10點說教信，但黃捷認為，學習不是為了父母老師，而是要培養獨立思考和判斷的能力，不需要符合大人的期待和認同而活。

黃捷說，不應該拿年紀來壓制孩子，更不是用權威、控制的方式限制孩子的自主性，反而是應該鼓勵學生表達自己的意見、用討論的方式針對內容來引導學生思辨；教育不該把孩子製造成牆裡的另一塊磚，而是要給孩子空間，支持他們的以自己最舒服、最自豪的樣子在各個領域綻放。

她說，身為議會教育委員會的第二召集人，會持續監督市府的政策，為教育把關，務必讓每一個孩子都能在自由的教育環境下茁壯，更重要的是，不會有任何一個孩子因為不符合社會期待就被丟下，祝福所有畢業生畢業快樂！

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