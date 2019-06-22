羅冠聰：中共威權政體滲透統戰 侵蝕台灣民主根基

2019-06-22 15:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕前香港立法會議員羅冠聰日前接受本報專訪時，對台灣部分政治人物唱和北京政府「兩岸一家親」的說法表示憂慮。羅冠聰說，台灣政治人物不應無視中國威權政體佔民主體制開放的便宜，忽視中共在台進行的一系列滲透統戰工作；羅冠聰強調，台灣民眾與不同政黨的政治人物應對此事有所警惕，因為「它是在侵蝕台灣的民主體制根基」。

香港政府欲強行通過逃犯條例，在香港不只一次引發上百萬人上街抗議，外界並批評，中國在香港實行的一國兩制精神已蕩然無存。2016年曾當選香港立法會議員、卻因宣示風波遭港府判定喪失議員資格的羅冠聰，日前旋風訪台，此行主要為向台灣民眾說明香港逃犯條例實施後對港台兩地造成的影響。

羅冠聰受訪時多次提及，此次逃犯條例會在香港引發大規模上街示威抗議，其實是多重因素造成的結果，此外，逃犯條例通過後，中共政權等同能將黑手介入香港司法，外界的反彈也顯示「中國司法讓人沒信心」。

羅冠聰並說，香港這個沒有民主的體制，需要上百萬人上街抗議，才得到港府「暫緩」的說法，台灣人應該有所警惕，在北京權力集中的情況下，人民的聲音不被重視，「要改變很困難」；羅冠聰說，這對台灣是一種提醒，「自己的權力，要自己把握」，期待北京政府讓權或自我克制，都是「天方夜譚」。

我國安局曾對外證實，中共利用台灣言論自由的空間，散播爭議訊息或對中有利言論，並透過在台同路媒體提供特定方向的報導內容，藉以影響台灣社會輿論。對此羅冠聰表示，這是很精緻的資訊戰，經常是隱形的在進行，呼籲台灣民眾要更有警覺性，民主政體自己應該有一定的防衛機制；羅冠聰也說，台灣部分政治人物不應忽視中共威權體制對台灣民主政體所佔的便宜，這些行為都正在侵蝕民主體制的根基，呼籲台灣政治人物對民主政體的防衛機制應有一定程度要求。

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