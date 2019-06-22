柯文哲與台東這家醫院有淵源 舊地重遊憶當年

2019-06-22 11:10

［記者王秀亭／台東報導］台北市長柯文哲10年前大力協助台東馬偕醫院建立葉克膜團隊，甚至排除萬難支援東馬，這次台東行舊地重遊，看見東馬近年積極提升急重症醫療品質，直言東馬醫護人員就是台灣的史懷哲，自己只是盡力幫忙，並給予祝福及加油。

台北市長柯文哲偕同妻子陳珮琪與台北市政府團隊，今天前往台東馬偕醫院。

台東馬偕醫院院長王功亮表示，東馬與柯文哲早在10年前有密切聯繫，當年健保已推行多年，台東民眾同繳健保費，卻無法享受與西部相同的醫療水準，中央要求東馬提升急重症能力，亟需葉克膜團隊，便邀請當時是國內葉克膜領頭羊角色的柯文哲，前來協助東馬建立葉克膜團隊，並訓練醫護人員，甚至發現東馬沒有心臟外科醫師，還積極協助支援一段時間。

王功亮坦言，當年仍在台大醫院的柯文哲給予東馬很多協助，東馬近年也在這些基礎下，持續加強設備，各大醫學中心支援各科醫師人力，心臟團隊的病人已幾乎不用外送，癌症病患留院率也由三、四成，提升到九成，未來還要興建癌症醫療大樓，讓台東有好的醫療品質，只是仍缺人力，盼柯市長能讓台北市的醫療團隊前來台東支援。

「當年也許是上帝聽到台東醫護人員的禱告，才會派個異教徒來幫忙。」柯文哲說，當時只覺得對東馬能幫就盡量幫，幫忙到連台大醫院都覺得自己很奇怪，台大醫院內已有很多事情忙不完，為何還要大老遠地跑到台東支援東馬，現在回想，或許真的是上帝聽見東馬的禱告吧。

柯文哲說，記得最後一次到台東馬偕院應是2013年，當時新醫療樓才準備興建，當年應該還有捐錢協助，再回到東馬，新大樓已蓋好啟用，更感謝醫護人員對偏遠地區的奉獻，祝福東馬，更勉勵東馬加油再加油。

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