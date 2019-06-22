藍營拚立委提前啟動輔選 吳敦義7/1召集選將座談

2019-06-22 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕雖然總統候選人尚未出爐，但藍營明年立委選戰要先提前動起來。國民黨主席吳敦義7月1日將親自召集55位已經提名以及將在6月26日中常會通過提名的區域及原住民立委參選人，於中央黨部召開座談會，中央黨部一級黨務主管與智庫人員也將出席，除會商2020選戰大計，還將要求這些立委參選人配合鼓勵支持者參加7月7日在凱道舉辦的「反沒收公投」集會抗議行動。

因應「反沒收公投」活動，吳敦義還將針對黨籍地方公職人員下達動員令，在27日邀集彰化縣以北的基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣等10位黨籍直轄市、縣市議會議長在黨中央便當會，要求這些議會龍頭在地方上號召黨籍議員、鄉鎮市民代表，共同發動民眾參與「反沒收公投」集會。

黨內人士指出，公投與基本民權有關，因此由地方民意機關發動群眾師出有名，黨籍公職只要每人發動一輛遊覽車，動員能量就會十分可觀，黨部也已通知韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統參選人預留時間到場參加，連同立委參選人、各級黨部組織系統配合動員以及推動公投團體的參與，10萬人目標不難達成。

相較往年立委選戰，國民黨這次特別提前啟動輔選機制，黨內人士表示，主要考量這次新人眾多，又多是地方議員，為了增加這些人的曝光機會，未來非現任的立委參選人都可能配合立法院黨團提前作戰，在各項議題幫忙論述，加強火力。

據指出，吳敦義7月1日會對立委被提名人做精神講話，提示未來競選主軸方向，然後安排輔選工作講習，由組發會說明輔選動員工作，文傳會報告聯合文宣製作事項，行管會、考紀會解說募款注意事項與選舉相關法律規定，並由智庫說明黨的政策論述。

國民黨中常會6月26日會通過立委選舉第7梯次提名，連同前6個梯次，總計有55位參選人，將統一安排參加7月1日的第1梯次座談會，至於剩餘的未提名選區，未來陸續完成提名後則可能再安排第2梯次的座談，時間可能在7月底或8月上旬。

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