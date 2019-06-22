《紐時》：郭台銘選總統 形同在美中之間走鋼索

2019-06-22 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，昨（21）日正式卸下鴻海集團董事長職務，全力衝刺選戰。但《紐約時報》報導認為，美國近來將台灣議題當作制衡中國當局的力量之一，對於曾經將絕大多數投資放在中國的郭台銘來說，如何在美中之間取得平衡，依然是一大考驗。

根據《紐約時報》報導，郭台銘1974年在台灣創辦鴻海，先是於1988年在中國深圳開設工廠，隨後逐漸擴大在中國的設廠規模。鴻海集團在中國為iPhone進行組裝工作，協助蘋果公司造就其今日榮景，鴻海也同時成為中國最大的民間公司，郭台銘本人則堪稱是遊走在美中之間的鋼索上。

報導指出，過去幾十年來，由於在中國巨大的投資規模，郭台銘和中國共產黨領袖們建立了良好關係，並在近年來多次和中國現任領導人習近平會面。

然而，對商業有利的事卻可能對政治不利。郭台銘企業對中國的依賴被認為是一種來自北京當局的干預，批評者質疑他在處理兩岸事務時，是否能把台灣人民的利益放在第一位。有鑑於此，郭台銘在昨日正式卸下鴻海董事長職務，企圖緩解他競選總統時可能出現的利益衝突。

報導也提到，郭台銘投入初選後，5月時遠赴美國華府，在白宮與美國總統川普見面。報導強調，對於郭台銘投入國民黨總統初選，川普可能有很多話想說，特別是該如何在美中之間取得微妙平衡這件事情上。

郭台銘與川普會面後在記者會上表示，他向川普提到自己要轉換跑道參選總統，川普於是告訴他，「這會是個艱難的工作」。眼看近來美中貿易戰越演越烈，對於郭台銘的特殊身份，會如何影響台灣在美中之間的角色，川普的一言彷彿道盡了萬語。

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