與青年人談時政 朱立倫：過度傾中也會害了中華民國

2019-06-21 20:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕前新北市長朱立倫今在台北市長官邸藝文沙龍舉辦青年座談會，針對近來很多年輕人自稱很有「芒果乾」（亡國感），他在會中表示，如果今天會有亡國感，那是某些政黨要推翻中華民國、搞台獨所致，但他也意有所指地說，某些人過度傾中，同樣可能會害了中華民國。

朱立倫指出，有些人說這次選舉對年輕朋友而言是「世代之爭」，但對於他這個最年輕的總統候選人而言，他相信世代不應對立，而是能夠合作、傳承，他也相信青年朋友是台灣的希望、國民黨的未來，國民黨絕對要跟青年站在一起。

朱立倫提到，愛台灣並不是哪個政黨的專利，他也認為最愛中華民國的是中國國民黨，因為中華民國是國民黨所創建的，也是大家共同保護的對象。他強調，如果今天會有亡國感，是某些政黨要推翻中華民國、搞台獨，也有可能是某些人過度傾中，害了中華民國。

朱立倫提到，他認為中華民國、台灣的價值就在於民主自由與法治人權，所以香港發生反送中事件時，他第一時間就站出來支持，因為這是他的基本價值，「我不管你北京怎麼講，我們絕對不是反中國人、反中國大陸，而是反中共的專制獨裁！」

接著朱立倫話鋒一轉，提到前陣子備受討論的的同婚議題，他強調，自己在當新北市長時，民政局就已經讓同志們可以註記，他也了解必須要用專法來保障同志朋友的權益，但為什麼他不支持修「民法」，就是因為修「民法」會影響其他很多人的權益。

對於「一例一休」，朱立倫則批評，週休二日、每週工作40小時是法律規定，超過的部分是加班，應由勞工跟雇主去協調，今天政府強制規範一例一休，讓很多年輕朋友「該賺的錢賺不到」，這種修法反倒讓原先自由的地方變成有了限制。

朱立倫強調，最近大家在探討的自經區也是一樣的道理，這是減少政府限制的新觀念，民進黨反對表示他們沒有開放的心胸，表示他們抱持的是退步的觀念，只有在鬆綁、自由之下，年輕人才有更多去競爭的機會，未來國民黨絕對不會讓年輕人失望，也不會有任何「芒果乾」的問題，更不會有民進黨進退失據的問題。

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