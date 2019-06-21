韓國瑜給職位再「無情切割」？黃光芹爆內幕打臉韓夫妻

2019-06-21 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府日前推薦曾經營「雅宴招待所」的夏昭麗擔任高捷公司監察人，遭高雄市議員及不少網友質疑，也有傳言夏昭麗是高雄市政府「夫人幫」閨密一員，夏昭麗也表示自己只見過韓國瑜妻子李佳芬一次，根本不是閨密，李佳芬甚至直接強調自己不認識也「不知道是誰」，資深媒體人黃光芹今（21）日再爆料韓國瑜早就認識，卻在出了事後說不認識，「這個包，也丢得太遠了」。

黃光芹今天再度爆料《你所不知道的韓國瑜-系列6》，談到最近相當火紅的「夫人閨密門」，黃光芹表示韓國瑜當選高雄市長後，夏昭麗的男友鄭東元就到韓的「神秘住所」求會，表明參選立委的意願，韓國瑜卻突然主動詢問夏昭麗的外語能力、熱情、年紀，鄭東元便認為韓國瑜似乎要派夏昭麗職務。

果不其然，韓國瑜1月只要求了夏昭麗的履歷，卻沒有談到要指派職務，直到5月夏昭麗接到來函才知道自己已經成了「高捷監察人」，黃光芹認為夏昭麗從原本不想接到硬上火線，已經「傷痕累累」，而黃光芹也質疑若內部沒有人要夏昭麗見光死，怎麼會一接職位過去的來歷就全被爆料出來？

黃光芹還強調鄭東元嫁女兒的時候，夏昭麗就是主婚人，而證婚人便是韓國瑜！黃光芹怒嗆韓國瑜一家在出事後就說完全不認識人家，這個包真的丟得太遠了，實在太扯。

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