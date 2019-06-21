曝光了！ 免費接駁有便當 網爆韓台中造勢有「走路工」

2019-06-21 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將於明（22日）晚在台中市舉行造勢大會，他也會在造勢前拜會大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人。有網友則在PTT貼出擷圖爆料，質疑韓國瑜在台中的造勢活動，根本是靠動員來的。

一名網友montgomery77今（21日）在PTT以「免費接駁車跟餐盒算不算走路工？」為題發文表示，「在FB社群看到有人在招募志工，提供免費接駁車跟餐盒，這樣價值應該超過200元了，請問這樣算不算走路工？」

網友montgomery77還貼出群組對話擷圖，可見署名「羅廷瑋市議員-平民奶爸」的帳號，明白指出免費接駁車的上車地點與免費餐盒等項目，接著便有人在群組裡質疑「走路工？」未料3分鐘後有人就立刻退出該群組，下方有人接著回應，「哪來走路工，暈倒」。

其他網友見狀紛紛留言狂酸，「好爽，有車搭還有餐盒」、「究竟是為了餐盒 還是真心挺含（韓）呢」、「點破立刻被踢笑死」、「這只是一般同樂會啦，眼紅嗎」、「哈哈 真好 一直動員一直爽」。另有網友指出，擷圖中的便當要價不菲，「大手筆喔」；但也有人認為，造勢活動動員很正常。

據《三立新聞網》報導，對此，議員羅廷瑋辦公室石姓主任回應，該造勢活動是台中市議會國民黨團主辦，當天活動從下午3點到9點，主辦單位怕支持者肚子餓，因此有很多的「熱心人士」提供免費接駁與免費餐盒，算是一個貼心的服務，駁斥有走路工的問題。

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