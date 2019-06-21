怕變成「連自己都討厭的人」 資深記者毅然離開旺中集團

2019-06-21 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕旺旺中時集團一名資深記者，今（21）日在臉書上發表貼文，表明自己主動辭職結束12年旺中職涯的原因，稱害怕變成「連自己都討厭的人」，並表示言論自由關乎「價值與信念」，不願辜負前人的犧牲，也希望讓孩子未來「還能選擇」。

據貼文指出，這名記者主動辭去在旺旺中時集團長達12年的職務，原因是他害怕變成「連自己都討厭的人」。他表示，媒體環境不好，但又各有立場，眾所皆知。然而「為了立場，惡意缺偏頗作假、自我審查、唱衰傷害台灣這塊我們共同生活的土地」，他直言「這違反了做人的良知」。

這名資深記者表示，其實留在該集團工作的同仁更需要勇氣，外界對於媒體改革的建言，他亦都深刻反省過，才因此決定離開。他說，外界對於旺中的批評甚多，但那些內容並非基層記者能主導，而是背後高層用力量引導，記者為了飯碗，「切割現實、麻痺良知」去配合的。

該記者也表示，希望外界給予旺旺中時基層記者更多同理，也繼續支持媒體改造運動，讓基層記者有自由發揮的空間。他在文末不忘表態：「言論自由，關係到我們是抱持什麼樣的價值與信念」認為言論自由將會影響這塊土地的絕望與希望，也將會影響未來是該選擇逃離或繼續留在原地打拼。

他說：「是很多前人的犧牲，讓我們能有選擇。我也希望我的選擇，讓我的孩子未來還能選擇。」這名記者於文末附上一封給中時長官的公開信，信中直指該報「親中」、六四事件「自我審查」的種種行徑，直言「寫這封信，並不期待你們會就此找到美好的良知」，痛批「中時集團正在向台灣人民輸出謊言、惡意掩蓋真相、逼迫記者配合」，並表示「這是價值的選擇」、「我選擇當一個人、我選擇與惡保持距離」。

據了解，此貼文迄今已獲超過4萬網友按讚，超過萬次分享。網友紛紛留言給予這名記者鼓勵，多數表示「恭喜！」、「加油！」、「佩服！有勇氣！」等。

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