國民黨公布總統初選電視政見會題庫 12題有9題批蔡

2019-06-21 17:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將於本月25日、29日及7月3日分別舉辦3場「國政願景電視發表會」，每場各有4大議題，當天5位參選人除了各發表12分鐘主論，還要當場在4項議題中抽出2道題目，各自回達3分鐘，國民黨今天公布3場共計12道題庫內容，其中就有9道題目是在質疑蔡英文總統執政失敗，預期3場國政願景發表會儼然成為批蔡大會。

國民黨第1場在高雄市舉辦的國政願景發表會，主題為憲政、外交、兩岸與國安，其中的憲政題為，「……蔡英文總統就任以來，違憲亂政、卸責濫權，甚至廣設東廠等違憲機關。請問如果您當選中華民國總統，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？」外交題為，「蔡英文總統就任以來，不僅丟掉了5個邦交國，我國也無法再參加世界衛生大會年會和國際民航組織三年一度的會議。請問如果您當選中華民國總統，要如何帶領中華民國走出外交困境？兩岸題為，「蔡英文總統就任以來，兩岸兩會制度化協商管道全面中斷，兩岸關係陷入緊張對峙的僵局，各領域交流都出現嚴重倒退，請問如果您當選中華民國總統，將如何化解兩岸僵局、開創新局？」

在台中市舉辦的第2場發表會，主題為青年、社會、文化與教育，其中的社會題為，「蔡英文總統就任以來，『一例一休』兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？」文化題為，「……蔡英文總統就任以來，以『轉型正義』為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選中華民國總統，如何導正目前偏差的文化政策？」教育題為，「蔡英文總統就任以來，政治力介入，教育政策失敗，課綱亂改、考招亂象、大學崩壞、教師尊嚴盡失等等，從未提出具國家競爭力的教育發展策略。請問如果您當選中華民國總統，將如何撥亂反正，全面解決教育問題？」

在台北市舉辦的第3場發表會，主題為經濟、財政、能源與環境，經濟題批判「蔡英文總統就任以來，台灣面臨嚴重的缺水、缺電、缺工、缺地及缺人才等5缺問題，成為阻礙台灣投資的最大障礙，請問如果您當選中華民國總統，您要如何解決五缺問題，促進經濟發展？」財政題為「蔡英文總統就任以來，財政紀律敗壞，政府債務升至歷史新高，預算執行不力，租稅制度不公，抗稅示威不斷，金融產業萎縮。請問如果您當選中華民國總統，如何維持財政穩健、租稅公平？」能源題為「蔡英文總統就任以來，採取躁進的『非核家園』政策，藐視『以核養綠』公投結果。如果您當選中華民國總統，請問臺灣的能源政策如何才能永續發展？」

第1場發表會的發言順序，依照日前抽籤順序，主論部分依序分別為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，Q&A部分第1題先後順序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋，第2題則為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。

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