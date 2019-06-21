盧秀燕首次追加預算80.45億 市議會刪除8000萬

2019-06-21 19:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕首次提出追加減預算80億4500萬元，市議會今（21）日進行二讀會，經朝野政黨協商，考量追加預算多屬中央補助款及社福經費，決議刪除8000萬元，其中刪除BRT仲裁賠償金4000多萬元，餘3000多萬元由市府自行調整。

市議會今天進行二讀會，朝野議員針對各委員會預算審查發言表態，隨後進入政黨協商，由議長張清照、副議長顏莉敏及朝野黨團代表張瀞分、陳政顯、楊正中、李天生、曾朝榮、陳淑華、朱元宏等人，邀市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔共同協商。

其間，民進黨原本主張刪減10％預算，但府方說，中央補助款近40億，市府自籌款又以社福經費居多，刪減空間十分有限，朝野決議刪減8000萬元，其中刪除追加BRT工程仲裁賠償金約4560萬元，及市府自行調整刪減近3439萬元。

民進黨團總召李天生說，為避免影響市民福祉，民進黨團決定退讓刪減金額，其中BRT仲裁賠償費，是國民黨堅持刪除，他預期未來廠商將會提出告訴，需要市府自行面對處理。

下午議程一開始，大會即完成追加減預算二讀程序，隨後國民黨議員蘇柏興提議直接進入三讀，議長張清照徵求在場議員同意後，變更議程進入三讀，不料，議長未指示議事人員宣讀三讀程序，即敲槌喊散會，民進黨議員周永鴻、林德宇等人衝向主席台異議，質疑議事程序有瑕疵，三讀未完成，依照原排定期程，下週一召開三讀會。

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