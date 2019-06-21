中市議會打破傳統！人團請願舉行聽證會

2019-06-21 17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市環團向議會提出人民請願案，要求台中火力發電廠減煤40%應在明年1月達標，民進黨市議員今（21）日於議會要求依請願內容召開聽證會，國民黨市議員表示異議，但議長張清照裁示，市府依法辦理，並由議會辦理聽證會。

主婦聯盟台中分會與環境權保障基金會、爭好氣聯盟等環保團體上月到市議會提出請願書，要求市府落實中火2020年1月26日前達成減少生煤使用量40%，建請市議會召開聽證會，讓公民參與相關期程及計畫的討論。

市議員江肇國說，過去人民向議會請願，每每以交辦市府處理結案，最後都石沉大海，要求市府表態是否依環團請願內容生煤使用量在2020年降至1104萬噸，並要求議會受理本案依請願內容召開聽證會。

市議員陳淑華也指出，召開聽證會是展現議會的態度，也能在聽證會中取得市府的明確做法；市議員李中則表示，既然明年市府同意審照時，會要求中火依使用量減煤4成，應該不必召開聽證會。

雙方各執一詞、爭執不休，市議員賴佳微、段緯宇認為，既然有議員提議，又有人附議，議長就應該進行表決。張清照議長從善如流，裁示市府依法辦理，並由議會擇期辦理聽證會。

環保局補充說明，市府核發中火展延107、108年許可證時，使用量最多僅能1600萬噸，4年內減少生煤使用量40%，今年底中火10張許可證將陸續到期，市府據此要求中火未來每年生煤許可證使用量最多僅能1104萬噸，落實自治條例減煤、減排精神。

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