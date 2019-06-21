陳明通訪金門縣長：沒有主權 一切都將化為烏有

2019-06-21 14:55

〔記者吳正庭／金門報導〕陸委會主委陳明通今天拜會金門縣長楊鎮浯時說，有關楊鎮浯於廈門海峽論壇對「小四通」的看法，除通水已實施外，其他如通電、通氣、通橋3項，現階段還要再評估到底有無必要性及急迫性？且涉及兩岸協調溝通和兩岸情勢發展，非地方自治事項，仍須由中央政府全盤衡量及審慎評估。

陳明通說，中國所謂的「一國兩制台灣方案」就是去主權化，去軍隊化，他說，「沒有主權，一切都將化為烏有」、「沒有台灣，沒有中華民國，我們還玩什麼」。

陳明通說，過去楊鎮浯擔任立委時就有很好的互動，此次是在楊上任縣長後專程登門道賀。

陳明通說，金門於2001年展開的「小三通」，是總統蔡英文和他分別擔任陸委會主委、副主委時拍板、推動的政策，不僅為「大三通」直航奠定基礎，也為金門旅遊產業及整體民生帶來發展契機。蔡總統上任後，陸委會也協調主管機關推動小三通相關交流與經貿合作，包括金門自中國引水、放寬人員往來限制等。

陳明通說，中國所提「小四通」的概念，過去金馬地方曾有倡議，除通水已經實施外，其他3項現階段還要再評估。政府會持續努力與地方溝通，優先處理可操之在我的部分，以促進離島經濟發展及民生福祉。

陳明通強調，當初為何會有小三通？現在所謂的小四通？主要是促進離島發展，不是為通而通，通了以後對離島有什麼幫助才是真正考量。

陳明通說，北京提出「習五條」推動統一進程，倡議所謂「一國兩制台灣方案」，不論是政治人物或部分縣市首長赴中國，都被中方界定為「民主協商」，在這個方案中很清楚，統一後絕對沒有台灣自主的權利。一國兩制台灣方案，就是去主權化、去軍隊化，納成像香港一樣，這在國內不管藍綠都沒辦法接受。

陳明通說，過去一般的交流，現在都被中方賦予一國兩制台灣方案的味道出來，都定義這種民主協商，政府部門必須介入；他說，中共極權專制下，只是為達到政治目的，必須慎審應對。陳明通說，政府鼓勵正常交流，但今年元月2日以後，整個氣氛都變了。

陳明通說，期盼地方在拚經濟的時候，也要支持中央顧主權；如果中國有侵蝕台灣主權的作為時，要拜託地方全力支持，「沒有主權，一切都化為烏有」，中央地方一起合作，捍衛主權。

楊鎮浯接待陳明通時即表示，金門因為特殊的地緣關係及特殊的歷史背景，一直是比較特別的地方，金門也願意做兩岸相關政策先行先試的示範區，不管是兩岸的哪一種政策，只要是對金門好的、可為大家所接受的，就像小三通這樣兩岸先試先行的政策，兩岸很多協議、司法合作或者是人道遣返，也都是從金門開始，金門完全有條件，也願意來做這樣子的一個紐帶，期盼陸委會能在兼顧中央的原則及地方的發展需求上，給金門多一些的協助。

陳明通抵金後先拜訪老友、金門縣議長洪允典，在縣府與楊鎮浯發表簡短公開談話後，隨即闢室談話約1小時，事後，陳明通說，雙方是針對金門相關事務交換意見，並會盡力評估規畫。

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