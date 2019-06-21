韓國瑜台中造勢明登場 機車族怨器材佔用待轉區

2019-06-21 12:55

〔記者許國楨／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中場造勢大會將在週末（22日）登場，主辦單位預計人潮將外溢出會場，因此在週遭設置大型電視牆讓韓粉同步觀看，但今天開始架設作業時卻連機車待轉區都堆放相關器材，有機車族質疑是否合法申請，且一旦因機車未停待轉區因此遭罰，這筆帳要算誰的？

今天上午有讀者向本報反映，騎車行經市政北一路與河南路口時，發現有貨車載運不知名器材前來，且該T字路口的機車待轉區也被堆置，他質疑此種路霸行為是否有合法申請，且該路口就在韓國瑜明天的造勢場子附近，研判應有相當關連，且就算此舉有合法申請，過程中若有機車族無法停待轉區被迫停在待轉區外，除可能有衍生交通事故危險，一旦因此被開罰也要啞巴吃黃蓮嗎？

警方指出，韓國瑜台中場造勢大會，明天會在河南路、市政北二路口的空地舉行，該場地全場滿場約可容納3萬多人，扣除舞台及攤商區等用地，大約可容納2萬人，但預估韓粉會外溢，所以主辦單位也報備夏綠蒂廣場周邊道路進行交通管制，提供韓粉聚集活動，並在會場四週設置5個大型電視牆讓韓粉同步觀看。

而主辦單位事先已向警方提出路權申請搭設電視牆，時間是今天0時到明日24時，搭設過程中才會出現器材佔用機車待轉區的狀況，會要求儘快完成搭設，不要影響機車族或民眾行的權益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法