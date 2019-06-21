國民黨「總統提名專區」上線 預告推出「地表最強總統參選人」

2019-06-21 12:40

〔記者施曉光／台北報導〕目前正在辦理總統提名初選作業的國民黨，為了加強讓外界了解初選進行情況與相關資訊，預告該黨將推出「地表最強總統參選人」，昨起在官方網頁首創開闢「總統提名專區」，除已公布初選遊戲規則與進度狀況，近期還將製作5位藍營總統參選人重要政見介紹影片，藉此提高社會大眾關注，7月28日全代會正式通過提名後，該專區就將轉型成為該黨總統候選人專區，做為總統大選的宣傳平台。

國民黨目前已在該專區公布一支仿效電影預告宣傳片手法製作的影片「初選起跑：重返執政，撥亂反正！」向民眾說明國民黨將推出一位品德、操守、能力、經驗無懈可擊，且最有勝利機會的總統人選，影片中並剪輯該黨主席吳敦義談話，「重返執政、撥亂反正」，「下半場1月11日，這是我唯一的目標」，最後預告該黨將在韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中5人之中，推舉一位「地表最強總統參選人」。

此外，國民黨還在該專區公布「民調謠言澄清」，指出目前有2項假消息，呼籲支持者幫忙隨手轉傳，一同破除謠言，所謂的假消息為「國民黨總統初選民調問卷，題型設計有意將特定候選人答案選項放置最後，試圖影響候選人民調支持率」以及「國民黨總統初選民調時間亂七八糟，改來改去」，正解則為「國民黨總統初選民調問卷候選人題序或選項文字採取系統隨機輪替，並無固定排列方式」，以及「國民黨總統初選民調始終訂於7月8日至7月14日期間擇期舉行」。

黨內人士指出，由於黨員與社會各界高度關切國民黨這次總統提名初選，因此「總統提名專區」規劃蘊釀已久，未來將按初選進展提供相關資訊內容，日前已與5位總統參選人陣營聯繫溝通，將由各陣營提供參選人相關影像資料給文傳會，製作5位參選人重要政見介紹影片。

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