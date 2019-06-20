美公布防制人口販運評比 台灣連10年列第一級國家

2019-06-20 21:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕我國打擊人口販運成效再獲國際肯定！美國國務院在美東時間20日上午9時公布2019年全球防制人口販運評比結果，我國在全球180多個國家中名列第一級國家，是連續第10年獲得此肯定。

根據該報告，名列第一級的國家包括台灣、阿根廷、澳洲、瑞典、日本、菲律賓、南韓、法國、挪威、美國等33國；名列第二級的國家包括埃及、新加坡、波蘭、義大利、巴西、印度、印尼、泰國等93國；名列第二級觀察名單的有南非、蘇丹、斯里蘭卡、羅馬尼亞、馬來西亞、伊拉克等38國。

至於表現最差、被列為第三級的國家，則有中國、伊朗、北韓、沙烏地阿拉伯、古巴等22國，其中中國在2017年落入第三級後，至今已連續3年敬陪末座。

內政部在結果公布後指出，總統蔡英文在2007年出任行政院副院長期間即催生了「行政院防制人口販運協調會報」整合機制，結合專家學者、民間團體、中央部會及地方政府等資源，為我國防制人口販運奠定了良好的基礎。

內政部表示，去年我國人口販運外籍被害人的安置人數共120人，各地檢察署起訴人口販運的犯罪人數共112人，兩個數據均是歷年新低，顯示我國防制作為工作有成，並因此獲得美方肯定。

內政部強調，防制人口販運是全球性運動，也是彰顯各國重視人權與否的表現，第一級國家並不代表我國完全沒有人口販運案件，但仍顯現我國人民與政府都體認到人口販運對於人權侵害的嚴重性，台灣能夠10年獲評為第一級國家，值得國人共同驕傲並繼續維持。

今年美方在報告中建議，我國應加強監督我國籍漁船，並訪談、鑑別及保護漁船上可能受剝削的漁工，同時應修改相關政策及研議立法，減少對移工收取招聘和服務費用。對此內政部也表示，上述工作都已由行政院定期列管追蹤進度。

內政部指出，今年美方也開始推動「防制強制勞動合作倡議」，禁止涉及強制勞動的產品進口美國，顯示「防制人口販運」不再侷限於一般勞力剝削與性剝削議題，未來涉及強制勞動生產的農漁業、勞力密集產業甚至高科技產品都可能受到影響。

最後內政部也表示，為了更緊密與國際接軌，行政院在今年1月初核定「2019－2020新守護行動計畫」，將進一步強化人口販運防制的協調合作機制，並讓參與的中央部會成員擴增至19個，期許我國能持續落實人權保障，邁向第2個10年里程碑。

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