韓國瑜問陳其邁「為何爆發登革熱」 康裕成批上任半年還狀況外

2019-06-20 20:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨天南下召開登革熱防治會議，會後巡查金獅湖市場周遭時，高雄市長韓國瑜則陪同，但前高雄市議會議長康裕成批說，韓國瑜就任市長已半年，竟還不了解金獅湖具有滯洪與防疫的雙重功能。

康裕成說，韓國瑜昨天說「為什麼高雄會爆發登革熱」？引發輿論不解，認為韓不清楚疫情。韓國瑜今天受訪時，則主張「提高金獅湖水位來降低疫情」，遭與會人士痛批收割他人專業意見。

昨日全程陪同的高雄市議會前議長康裕成，今天還原現場，批評韓國瑜根本前場、後場錯置，搞不清楚狀況。

康裕成表示，昨天的情況，是陳其邁來到金獅湖市場周遭，視察登革熱防治情形，韓國瑜卻突然新增行程前來陪同，視察過程中，韓國瑜主動問陳其邁「為什麼登革熱會在高雄爆發？」

陳其邁以他當代理市長時的經驗告訴韓國瑜，主因是這裡有交流道、金獅湖、殯儀館、濕地等，環境較複雜。

康裕成指出，金獅湖市場視察之後，韓國瑜突然邀請陳其邁前往保安宮參拜，與保安宮董事長交流意見。在會中，董事長提到若能將金獅湖的水位提高，可有助於觀光，避免成為登革熱孳生源，然而在場的韓國瑜卻顯現對地方建設不瞭解，跳針說這要找副院長陳其邁。

康裕成當場提醒韓國瑜「我們都很重視金獅湖的觀光效益，但是金獅湖兼具滯洪、防疫的功能，如果要提高水位我不反對，但是水位多高，要請專家精算。」

康裕成強調，她非常驚訝韓國瑜就任市長已半年，竟還不了解金獅湖具有滯洪與防疫的雙重功能。

康裕成呼籲，韓市長應好好專心市政，並且讓金獅湖能發揮原有功效，才是市民之福。

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