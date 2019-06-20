黃華推台灣自決創國絕食第33天 陳菊、卓榮泰憂心前往探視

2019-06-20 19:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕80歳的前國策顧問黃華為了推動台灣共和國自決創國運動，從5月19日開始，在台北車站大廳展開甘地式絕食行動，，總統府秘書長陳菊今天神色凝重前往探視，她對黃華說「你都這樣，大家都很難過、不捨。」對於是否協助初選後的黨內整合，陳菊也說，我是黨員我當然會幫助總統。

前國策顧問黃華在台北車站大廳，進行甘地式絕食行動已經33天，每天除飲用牛奶、果汁與飲水之外，不吃任何食物，訴求愛與非暴力，要以實際行動喚醒全民，完成台灣獨立建國的目標。包括前副總統呂秀蓮和前行政院長賴清德都來探視，今天陳菊在民進黨主席卓榮泰陪同下，低調到台北車站探視黃華，兩人不斷握黃華的手。

卓榮泰說，要一步一步走下去，總是得要活跳跳（台語），要好好計劃，大家可以商量一下，「你也知道之前黨內事情很多，改天揪你來中央黨部，大家來討論，比較好。」

陳菊也在一旁接著說，是啦是啦，不要都沒吃東西，這個目標不是一天可以達成的，「你這樣，大家都很難過、毋甘（不捨）。」

卓榮泰之前曾公開表示會賦予賴清德任務，協助輔選，媒體詢問最近是否與賴清德見面，都有保持聯絡，賴還在休息狀況比較多，隨時都有進一步聯繫 。

至於不分區立委名單是否已經跟蔡總統討論過？卓榮泰表示，會跟很多人都有討論，過去參與的人都有經驗，都會去請教。

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