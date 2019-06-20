議員批韓國瑜酬庸 再爆高捷新監察人夏昭麗曾在酒店上班

2019-06-20 18:22

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕針對高市府推薦曾經營「雅宴招待所」的夏昭麗，擔任高捷公司監察人，高雄市議員批評離譜、荒謬、誇張，更有議員指稱，有民眾爆料夏女還曾在有女陪侍的高檔酒店「香格里拉」酒店工作過，胞弟涉毒逃亡。對此，夏昭麗今午偕同男友鄭東元嚴正澄清，因為她很久未跟家人聯繫，不知胞弟狀況，否認在酒店上班。

民進黨議員康裕成說，其實幾天前，就有人傳圖片向她爆料說，韓國瑜任用的高捷監察人夏昭麗，是參加國民黨立委初選的鄭東元女友，且兩人都曾在高雄知名的有女陪侍高檔酒店「香格里拉」酒店任職過，夏女是酒店小姐，鄭則是酒店幹部。

該民眾甚至爆料說，夏昭麗的弟弟現在因為販毒被通緝：逃出國。

康裕成表示，她接獲爆料後也質疑「這是真的嗎？」，希望當事人說清楚。

康裕成說，姑且不論上述爆料是否屬實，光是夏女經營私人招待所的背景，就讓她質疑專業不足，是否能勝任高捷監察人，是很大問號？

針對質疑與爆料，夏昭麗今午偕同男友鄭東元出面澄清，夏也應媒體要求，詳述自己的學經歷，並駁斥外界抹黑。夏昭麗表示，她畢業於文藻外語大學英文系，曾到澳洲短期留學一年多，精通英語、略懂日語，所以經營雅宴招待會所期間，曾接待馬紹爾副總統與總理。

夏昭麗強調，因外語能力強，她曾在螺絲工廠等3家公司，負責外貿業務，學習財務會計，所以她看得懂財務報表，能勝任高捷監察人職務，不會因為外界的質疑與抹黑而辭職。夏昭麗得知外界對胞弟的指控，似乎有些傷感，強調因很久未跟家人聯繫，所以不知胞弟狀況，然後離去。

「是否曾在酒店上班？」的問題由鄭東元代答，他嚴詞否認，強調他確實投資香格里拉酒店，當時跟夏昭麗已是男女朋友關係，帶她出入酒店開會等事宜很正常，但夏昭麗絕非酒店小姐或在酒店上班。

鄭東元指出，他與前立委王世雄是親戚關係，因而認識韓國瑜，去年雅宴招待會所收攤，他掛出「民進黨不倒，台灣不會好」布條，獲得媒體關注，並到政論節目宣傳高雄，被國民黨徵召參選議員。

今年一、二月間，韓國瑜當面詢問夏昭麗的外語能力，然後要她補書面履歷，曾通知可能安排高捷或輪船公司職務，最後才知道是高捷監察人。

鄭東元強調，他會留意外界的抹黑訊息，將視情況提出告訴。

民進黨議員林智鴻則批，韓國瑜的酬庸安排太過離譜、荒謬、誇張，到底一個招待所的業者，有什麼專業能擔任高捷的監察人？「是要去監察捷運公司座位是不是舒服，員工穿著打扮是不是吸引乘客嗎？」

林智鴻強調，韓市長打著一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，庶民起家，看到這樣酬庸的安排，原來擁抱的是紅酒與招待所，韓國瑜市長從頭到尾都騙很大。

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