台灣大選恐遭中國干預 外交部：台美合作包含打擊假訊息

2019-06-20 16:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）19日表示，美方預期中國將試圖干預台灣大選，美方考量台灣應對，已開啟對話盼提供協助。外交部今天對此表示，台美共享民主價值，實質交流極為密切，其中包括合作打擊假訊息。

美國國家亞洲研究局（NBR）與國防大學國家戰略研究所（INSS）18日至19日舉辦「亞洲政策會議」。薛瑞福於19日發表閉幕演說，演說中運用大篇幅批判中國，指出中國國家主席習近平所領導的中共政權正在挑戰世界秩序，美方關切中方試圖重塑世界秩序的野心，也視美中兩國長期的戰略競爭為當前的明確挑戰。

薛瑞福在演說中提及中國干預台灣選舉；在問答環節中，薛瑞福進一步回答提問指出，這個問題至關重要，如同中國在1996年以飛彈演習威嚇、2000年時任中國總理朱鎔基警告台獨等，2020台灣總統大選臨近，美方預期中國無庸置疑將透過社群媒體、入侵網路等手段干預。

薛瑞福說，美方考量台灣應對此問題所需的能力，已與台灣開啟對話以協助應對，但他不會提供更多細節。

外交部今天對薛瑞福堅定助我之情表示感謝。外交部並強調，台灣與美國共享自由民主價值，雙邊關係緊密友好，實質交流極為密切，包括進行打擊假訊息的合作。外交部也說，未來將持續在互惠互利的基礎上，共同捍衛台美雙方共享的民主價值，穩健推動在各領域的友好夥伴關係。

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