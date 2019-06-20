黨產會調查中廣案 趙少康：我怎會是KMT附隨組織

2019-06-20 15:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日召開中廣聽證會，中廣董事長趙少康在結論提及，他只買廣播部門，非廣播的資產部分僅是「受託管理人」，連台北地檢署以前偵查也認為受託管理人，黨產會應找中投公司追討。如果中廣被認定附隨組織，資產被國家拿走，「我還是附隨組織，那我很衰啊，怎麼會是附隨組織，這名字多難聽啊！」

趙少康表示，2007年以前的中廣公司與他無關，黨產會一直將過去的中廣當成類公務機關，那些中廣員工也不是公務員，有一些在海外廣播部轉到央廣的員工，當初有把中廣年資拿去申請退休金，最近考試院來函要求歸還，表示那些人不是公務員，黨營事業經歷不能列入，以前把他們當公務員，要追退休金時就變成要收回。

趙少康指出，當年政府規定，中廣不能去拉民營廣告，只能做政府委託之事，不是中廣不要買土地，是政府不准中廣去賺錢，中廣當年負責很多政府任務，還透過廣播引導六四學運份子如何逃亡。

趙少康提及，中廣不是罪惡深重的組織，政府委託中廣做了很多事，他自己從小聽中廣長大，對中廣有一份感情，以前躺在收音機前聽廣播劇，在新黨時期還搞過地下電台，把飛碟電台經營那麼好，「我怎麼會不敢經營中廣！」

趙少康說，經營廣播就是要cost down，用省錢方式去經營和找到最適合的人，既然中廣性質比較像不當黨產條例，其中有一條「受託管理人」規定，這是一條可以解決的路，不要說要拿資產，就把現在的中廣打成附隨組織，將來要去訴訟，黨產會能不能贏都還很難說。

既然黨產條例有受託管理人，地檢署以前偵辦三中案，也說趙少康是受託管理人，他也自認為是受託管理人，大家都這樣認為，只要認定是受託管理人，那些資產就可以拿走，至於黨產會要怎跟中投公司打官司，他們再去處理，誰贏就是誰的。

趙少康認為，如果中廣被認定附隨組織，到時候資產被國家拿走，「我還是附隨組織，那我很衰啊，怎麼會是附隨組織，這名字多難聽啊，作夢也想不到，還笑出來說趙少康怎麼會是國民黨附隨組織。」

「我從沒聽國民黨的！」趙少康強調，他們原來派幾席董事來保全債務，他後來認為有疑慮要他們「不要做了」，還被告到法院去。現在總要想一個解決問題的方法，黨產會未來應保障中廣合約，尤其廣播部門、非廣播部門要分開。

趙少康指出，有些發射土地，中廣還是需要，如果政府全收走，應要顧及合約上有一個6.5億元「優先購買權」，另外松江、林森大樓有將近二十億元貸款，不能兩個樓都被拿走，貸款還要我繼續付，「這我不就昏了」，貸款部分未來也應該算進去

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