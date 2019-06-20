藍營7/7凱道抗議沒收公投 動員目標10萬人

2019-06-20 15:49

〔記者施曉光／台北報導〕由於立法院日前三讀通過修正公投法，拆除公投綁大選，國民黨為此7月7日下午要在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反沒收公投」集會抗議活動，黨內人士透露，這場活動設定10萬人參加為目標，因此除了各直轄市、縣市黨部、黃復興黨部，包括婦女、青工、青年團等各組織系統都要全面配合動員，藉此衝高人氣。

國民黨中央並規劃邀請5位總統參選人韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中，以及所有已經通過提名的區域、原住民立委參選人到場參加，除預定安排黨主席吳敦義、前總統馬英九上台演說，到場的5位總統參選人也會被安排上台講話，使得這場集會活動帶有濃厚的選舉味。

此外，國民黨還將結合推動反同公投、以核養綠公投等民間社團組織，藉此擴大社會支持面以及當天群眾集會規模，甚至還擬邀日前到立法院聲援絕食抗議公投修法行動的前民進黨副總統呂秀蓮參加這場「反沒收公投」活動，並安排呂上台致詞。

黨內人士指出，昨天下午已經向台北市政府申請到7月7日的凱道路權，整場活動將於當天下午3點開始，預定進行到5點結束，除了中央、地方各級黨部以及組織系統配合動員，30多位中常委也將出錢出力，共同辦好這場活動，要蔡英文總統為「鳥籠公投」變成「鐵籠公投」認錯道歉，並呼籲全民在明年1月讓蔡政府「下架」。

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