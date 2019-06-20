政院拍板！單身青年與婚育家庭租屋補貼 2.4萬戶受惠

2019-06-20 13:22

〔記者李欣芳／台北報導〕為讓青年敢婚、願生、樂養，內政部向行政院提報「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，行政院長蘇貞昌今天主持院會時表示，此案他今天就會核定，今年9月就要受理申請，將有2萬4千個單身年輕人及新婚與育兒家庭可受惠。

內政部次長花敬群表示，這項方案將在9月正式公告接受申請，11月就可核撥租金補貼，補貼所需總經費約11億元，預計試辦1年。

花敬群說，有關租金補貼的金額，婚育家庭依縣市租屋行情不同，每月租金補貼為3000元到5000元，單身青年的租屋補貼則是每月2600元到4000元，租金補貼最高的縣市是台北市，婚育家庭每月補助5000元、單身每月補助4000元，台中市、新北市、桃園市、新竹市的婚育家庭每月補貼 4000元，單身則每月補貼3200元，台南市、高雄市婚育家庭每月補貼3200 元，單身每月補貼2600 元，其他縣市婚育家庭每月補貼3000元，單身每月補貼2600元。

這項方案所指的單身，是指20到40歲的單身青年，婚育家庭則是指結婚2年內或育有未成年子女者，婚育家庭則無年齡限制。

有關補貼租金標準，是從最低生活費1.5倍以下，放寬至2.5倍以下，約為家庭年所得低於百分之20%分位點，提高至35%分位點以下，即可申請租金補貼，花敬群說，以雙北市為例，台北市平均每人月收入4萬1450元以下者，新北市每人月收入3萬6665元以下者，就可申請。

為積極推動「8年20萬戶社會住宅興辦計畫」，內政部長徐國勇今天在行政院會報告社會住宅推動情形，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計超過2.7萬戶，預計今年底可達3.5萬戶，明年底將超過第一階段4萬戶目標，透過中央地方通力合作，政府有信心如期達成8年20萬戶社會住宅。

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