和吳敦義同台互動冷 郭台銘反問媒體：主席有挺我嗎？

2019-06-20 13:17

〔記者林良昇／台北報導〕參與國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘今與國民黨主席吳敦義在八百壯士新書發表會上同台，但兩人互動並不熱絡，郭台銘受訪時表示，他是最乖乖牌，當初在黨中央提議時「主席有挺我嗎？」吳應出來趕快化解大家焦慮，推出能救台灣經濟的人出來。

對於今天和吳敦義同台，雙方互動不熱絡，郭台銘在會後受訪表示，在黨中央他提議時，大家就說他大鬧黨中央，說一大堆，但「我是最乖乖牌」，謠言不攻自破，還反問，「主席有挺我嗎？」

郭台銘強調，如果有挺他、挺中華民國的話，主席應該出來真正趕快把大家的焦慮化解，看怎樣推出最強的人，能夠救台灣經濟的人出來。

與吳敦義是否有心結？郭台銘則說，他面對是人民的心聲，「人民大於黨」，他要訴求人民，如果人民覺得他出來是對的，那他就出線，幫中華民國拚；如果人民說他做得不好，那他就失去這資格，他也接受。

對於近期的國安法修法，郭台銘認為，民進黨現在做所有事都在明年1月11日之前，因為民進黨感覺到會輸掉選舉，所有法案都想在明年1月11日前修完，如公投法就是例子，修完以後，「他們就準備下台」。

郭台銘反問，如果國民黨明年立委過半，是不是能修回來？這樣立法院就不是一個為全體國民服務，只是為某黨派服務，希望立委不管是什麼顏色，進了立院後捍衛的是中華民國利益，不代表個人黨派利益，國家利益要大於黨派利益，他當選後會做到這一點。

關於近期有民調稱，蔡總統和韓國瑜民調都贏他？郭台銘批評，民進黨今天如果說對自己的民調都能操弄到這地步，一切為自己個人利益為主，明天可以操弄國家機器，用國家經費來支持自己當選，一個不公不義的總統，這種總統老百姓要睜開眼睛看一看。

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