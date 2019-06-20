搶退休軍公教選票 郭台銘：把餅做大都不用擔心福利被砍

2019-06-20 12:42

〔記者林良昇／台北報導〕參與國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘今與國民黨主席吳敦義同台，郭台銘在致詞時批評，蔡政府對軍公教人員不公不義，不曉得拼經濟，只曉得花錢或砍預算，他當選後要把餅做大，把福利還給軍公教，所有老百姓都不用擔心福利被砍。

郭台銘今與吳敦義同台一同出席八百壯士新書發表會，孫文學校總校長張亞中也出席與會，主辦單位原本擔心成為選舉場合，不打算讓國民黨總統參選人致詞，但後來則以媒體採訪需要為由，讓所有人都有機會致詞表態。

吳敦義致詞時批評，蔡總統把陸海空軍服役條例做嚴重的修改，非常不合乎情感跟道義，採取了強烈不公的作法，去年1124大選表現出人民的心之所向，全體國民共同心願是希望讓軍公教警消人員維持既有尊嚴和待遇。

郭台銘致詞時表示，蔡英文政府對軍公教警人員不公不義，不曉得拼經濟、不曉得把餅做大，只曉得亂花錢或砍預算，軍人出生入死一輩子，靠微薄薪水生活，最後得到不公不義，沒有尊嚴。

郭台銘承諾，他要是當選，一定把餅做大，帶台灣走出全世界賺全世界的錢，賺錢以後，把福利還給大家。今天如果政府沒賺錢，會造成資源排擠，所以要選出會賺錢的總統，讓所有老百姓都不用擔心福利被砍得亂七八糟，「請大家再忍耐忍耐，沒幾天了」，只要他出來，台灣經濟一定更好，幫大家解決問題。

郭台銘會後受訪表示，他希望把他看到的眼睛、摸到的手及對台灣未來的希望變成演講主旨內容，他學習要用溫暖語言，儘量用淺顯易懂的語言、流順的文字來告訴同胞們「郭董懂大家」。

郭台銘說，軍人這次感到的是羞辱跟尊嚴，尤其是民進黨蔡政府就是借中華民國的殼上市，民進黨內部也說，乾脆自己宣布中華民國獨立，但民進黨也不敢作為、不敢擔當，只會拿退休軍人當換取選票的工作，這是十分不齒的。

郭台銘表示，他說服軍公教警消人員支持他的關鍵在於「我會賺錢」，政府經費捉襟見肘，如果沒有足夠經費，所有承諾都是畫大餅，是沒有用的，他要對軍公教說，只要賺足夠錢，一定承諾優先編入預算。

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