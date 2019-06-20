高捷新任監察人被爆曾經營招待所 韓國瑜：她自己回答...

2019-06-20 12:19

〔記者洪定宏﹑葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運公司日前改組董監會，其中新任監察人夏昭麗，外傳曾是「雅宴招待所」營業登記的負責人，消息一出，引發議論；高雄市長韓國瑜的回應避重就輕，不願說明夏昭麗的背景，僅強調市府調查夏昭麗無前科紀錄，該招待所原經營紅酒及雪茄，一年前已結束營業，夏昭麗個人的事，由她自己回答。

雅宴招待所原在高雄市新興區開業，於去年停止營業，實際負責人鄭東元曾掛出「民進黨不倒，高雄不會好」布條，去年參選高雄市議員落敗。

《打馬悍將粉絲團》昨天PO文質疑「韓國瑜派經營招待所的，去當高捷監察人，很好奇韓國瑜到底還能把高雄變得多荒謬」，直指夏昭麗是營業登記的負責人，PO出的網址連結登記名稱為「雅宴丹寧基調坊」。

韓國瑜今天上午受訪時，指夏昭麗個人的事，由她自己回答，僅強調市府用人強調清廉、專業、熱情。

媒體質疑夏昭麗的紅酒及雪茄專業，跟高捷有何關係？新聞局長王淺秋坦承，她也不知道夏昭麗的背景，但重申市府「依法任用」，如果資格不符，就不能任用。

高捷公司表示，2013年修改條例後，議會要求高捷釋出2席董事、1席監事給高市府，此次高市府推薦的2席董事梅再興、葉天營，1席監事夏昭麗，已於6月18日經股東常會通過。至於夏昭麗背景為何？高捷公司表示不清楚。

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