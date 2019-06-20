只花1億取得中廣？趙少康：用10億買10億「都是我賺的」

2019-06-20 12:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今召開中廣聽證會，黨產會報告質疑，趙少康僅以1億元取得中廣經營權，以分期付款方式入主中廣；中廣董事長趙少康在聽證會表示，他只買廣播頻道，是用10億元買10億元，「10億元都是我賺的」，不是1億元買57億元。

據黨產會調查報告，國民黨在2006年以57億分期付款方式，將中廣股權出售給好聽等4家公司，買方僅籌10億元支付頭款後就買下中廣。

事後，「質權人」國民黨營光華投資公司「同意」改由好聽4家公司領取現金股利，使買主得以用歷年的現金股利清償剩下的6期股款，形同國民黨出售中廣只收10億元，其他6期餘款為原應收取的現金股利。

趙少康今日發言表示，「所付10億元都是我賺的，不能說中廣賺的錢不是我賺的，中廣公司盈虧都算我的」，在媒體江河日下之際，誰敢保證中廣一定賺錢，況且錢交不出要付4%利息，中廣也付4千多萬元利息，分5年分期付款，因為中廣執照當時只剩4年多。

針對黨產會鎖定嘉義台土地，趙少康也說，以前的事原本不關他的事，不過他查了一下，嘉義土地當初是547萬元買的，政府那一年補助中廣撥款3億多元，買土地的錢只佔整體1.74%，美軍還在二戰轟炸台灣的廣播電台，很多被炸成廢鐵，後來都是中廣員工用心修復，難道都不算數。

趙少康質疑，國民黨出售帝寶那塊土地，也不是他賣的，黨產會要向現在中廣公司追討，完全沒有道理，變成「李登輝請客、趙少康買單，劉泰英撒錢、趙少康善後」，中廣以前是否國民黨的附隨組織，「我不知道」，至少中廣在他名下，絕對不是國民黨的附隨組織。

趙少康指出，他買中廣是以相當對價取得，國民黨當初把三中賣給榮麗集團余建新，買方付40億元，後來賣給他中廣57億元，當時汪海清有來找他，「我現在才知道他騙我！」

在出價部分，趙少康憶及，余建新當時出價6億5千萬元，高育仁出價8億5千萬元，他自己用10億元買中廣是買貴了，基本上是善意第三人，那為何買中廣有事，買中視的人沒事，難道「蔡旺旺」比較大，黨產會不敢去惹。

趙少康提醒，當年三中賣給榮麗集團余建新，國民黨就獲利了結，「我是10億元買10億元，不是1億元買57億元」，且只買廣播頻道，沒買中廣土地資產，若黨產會屆時要拿走資產，應尊重合約上「優先購買權」，不然發射台被收走，就無法廣播。

他指出，中廣松江、林森二棟大樓，在銀行有20億元貸款，黨產會不能兩棟樓拿去後，然後貸款部分不管，黨產會若討不到錢，應該去找李登輝、劉泰英要。

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