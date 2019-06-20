國際青年大使名單揭榜 8月將赴菲馬泰印吉里巴斯與索羅門

2019-06-20 11:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天公布2019年國際青年大使入選名單，75位學生在1100位報名人選中脫穎而出，8月將分赴菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、吉里巴斯與索羅門群島等地進行為期十天的國際交流。

外交部今天舉辦「2019年國際青年大使」入選名單揭榜儀式，由外交部次長徐斯儉主持儀式。徐斯儉說，該計畫是外交部推動青年參與國際交流的指標性計畫，今年主軸是「青年外交、呈現台灣」，目的在鼓勵台灣新生代關心國際事務，展現青年活力，提升台灣總體形象。

徐斯儉說，今年有來自全台84所大專院校、共1100位學生報名參選，報名人數再創新高。徐斯儉表示， 青年大使計劃近年配合新南向政策調整，報名人數大增也顯示青年學子對亞太友邦、東南亞與南亞國家的興趣日漸提升，期待透過此計畫增進青年朋友對亞太友邦及東協各國更深入的了解與互動。

徐斯儉為入選名單揭榜，並說明經過激烈競爭，共75位學生入選，特殊的是其中包括10位具有醫學或理工背景的學生。

國際青年大使將自8月25日起，依照「菲律賓與馬來西亞」、「泰國和印度」、「吉里巴斯及索羅門群島」等三個路線，組團分赴這些國家，進行為期十天的訪問；出訪前也將自7月29日起展開為期4週的集訓。

徐斯儉強調，所有甄選難免有遺珠之憾，恭喜入選同學，也鼓勵其他同學不要氣餒，因參與精神和投入就是珍貴成就，只要堅持認真打拼精神，未來一定還有機會為台灣外交做出貢獻。

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