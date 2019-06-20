獨家》韓國瑜喊話要化學兵協助防蚊 國軍：根本沒來申請

2019-06-20 11:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄登革熱疫情延燒，高雄市長韓國瑜對外宣稱，已裁示由民政系統正式協調軍方化學兵加入，但國軍高層卻私下爆料指出，高市府從頭到尾從未來申請化學兵支援，不曉得他喊話是喊給誰聽。

國軍高層指出，今年6月初，高市府第一次舉辦登革熱防疫應變會議，當時國軍就已經比照颱風來襲時成立的防颱應變小組，派遣國軍連絡官加入防疫會議，會議中，韓國瑜沒有指示或請托國軍加入防疫行列，甚至會議結束後，國軍連絡官也加入高市府防疫小組的LINE群組，迄今都沒有接到韓要求化學兵加入防疫的請求。

端午節前夕，韓國瑜到高雄地區勞軍，軍方高層也善意提醒過韓，化學兵都已準備好，只要市府一聲令下，化學兵即可出動，但韓置若罔聞，根本沒有意願或有進一步要求；甚至韓國瑜上週準備參加行政院會時，還向媒體喊話希望政院能協調國軍加入防疫工作，讓軍方高層全傻眼。

軍方高層指出，韓若要化學兵支援防疫，根本不需要轉彎向政院喊話，直接向國軍連絡官或是一通電話後補公文，化學兵即可前往疫區噴藥，但韓國瑜卻什麼都沒有做，只會對外放話，讓人誤以為國軍都不肯出動幫忙防疫。

昨天行政院副院長陳其邁到高雄主持防疫會議後，政院也允諾會全力支持高雄防蚊，國軍弟兄本以為今天就要出動噴藥，但韓市府動作「慢很多拍」，完全沒有向國軍提出申請，於是化學兵只能在原部隊繼續整裝待命，無法前往疫區協助防蚊，只好在「非疫區」的營區外進行自主防蚊作業。

八軍團政戰主任武立文指出，登革熱疫情延燒這段時間以來，軍方一直有跟高市府密切連絡防蚊事宜，但因雙方一直沒有敲定好防疫行程，才會暫未派遣化學兵進行防蚊作業，目前已排定7月初就會進入疫區協助整理家園，因雙方認知和解讀方式不同，才會有韓市府沒有請求化學兵出動的說法。

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